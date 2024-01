“Benzina nel sangue. Michael Schumacher, il cavallo vincente” di Willi Weber non è soltanto un libro: è un viaggio speciale nella carriera di uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempi. Weber, nella sua autobiografia, ci conduce attraverso le tappe salienti di questa avventura sportiva, fornendo il suo punto di vista privilegiato e intimo.

Il libro si apre con una scena ricca di umorismo e sorpresa: l’incontro tra Weber e un giovane Schumacher, la cui immagine contrasta vividamente con quella del campione che il mondo avrebbe poi conosciuto. Questo aneddoto serve come preludio alla narrazione di un rapporto professionale e personale che si estende per due decenni, tra un manager e un pilota straordinario.

La carriera di Schumacher viene esplorata passo dopo passo: dagli esordi con la Jordan fino al periodo culminante con la Benetton e la Ferrari, concludendosi con la fase della Mercedes. Weber non si limita a raccontare i successi, ma dipinge un ritratto completo di Schumacher, evidenziando anche le sfide, le decisioni critiche e gli aspetti meno conosciuti della sua personalità e della sua vita.

Gli elementi narrativi vengono abilmente intrecciati con analisi tecniche, rendendo il libro una lettura coinvolgente non solo per gli appassionati di automobilismo. L’abilità di Weber nel descrivere le strategie di gara, le innovazioni tecniche e i momenti chiave delle competizioni contribuisce a creare un’atmosfera vibrante e dinamica.

“Benzina nel sangue” è un tributo affascinante e riccamente dettagliato a Michael Schumacher, un pilota che ha segnato profondamente la storia della Formula 1. Il libro di Weber è un’opera che cattura l’essenza dello sport, la passione per la velocità e il legame tra un pilota leggendario e il suo manager, raccontando una storia di successo, resilienza e innovazione.

Dettagli prodotto:

• Copertina rigida: 348 pagine

• Editore: Edizioni Rizzoli (12 luglio 2022)

• Lingua: Italiano

• ISBN-10: 8817163929

• ISBN-13: 978-8817163927

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

L’autore

Willi Weber è una figura emblematica nel mondo della Formula 1, maggiormente noto per il suo ruolo di manager di Michael Schumacher, uno dei piloti più leggendari nella storia di questo sport. Nato in Germania, Weber ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico e si è rapidamente distinto per la sua capacità di scoprire e coltivare talenti nel mondo delle corse.

La sua partnership con Schumacher è stata particolarmente significativa. Weber non solo ha riconosciuto il talento eccezionale di Schumacher in una fase precoce della sua carriera, ma ha anche svolto un ruolo cruciale nel plasmarne il suo percorso verso il successo. La loro collaborazione ha portato a numerosi trionfi e ha lasciato un’impronta indelebile nella Formula 1.

La sua autobiografia, “Benzina nel sangue. Michael Schumacher, il cavallo vincente”, è un’analisi unica e personale del mondo della Formula 1 e rivela il suo contributo significativo a questo sport.

I nostri consigli in libreria:

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD