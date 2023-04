F1 GP Baku: al via la prima Sprint Race del 2023

La quarta tappa del Campionato del Mondo di Formula 1 si svolgerà come da calendario della F1 questo fine settimana con il Gran Premio dell’Azerbaijan. La gara si terrà nella “Città del Vento” di Baku, tra le mura della città antica e i grattacieli che si affacciano sul Mar Caspio.

Come funziona la F1 Sprint Race?

Il formato della F1 Sprint Race cambia proprio da questo Gran Premio dell’Azerbaijan. La modifica sarà applicata a tutte le gare Sprint previste per quest’anno: Austria, Belgio, Qatar, Stati Uniti (Austin) e Brasile. L’obiettivo è di rendere il fine settimana più divertente riducendo il peso delle prove libere, limitate a una sola sessione il venerdì.

La novità più importante riguarda la Sprint del sabato, che non determinerà più la griglia di partenza della domenica, bensì la griglia di partenza della Sprint stessa, stabilita tramite una mini qualifica che si disputerà il sabato stesso al posto delle libere 3.

Il venerdì si svolgerà una sessione di prove libere e la sessione di qualifiche tradizionali con Q1, Q2 e Q3 che assegneranno la pole position e determineranno la griglia di partenza del Gran Premio in programma domenica.

si svolgerà una sessione di prove libere e la sessione di qualifiche tradizionali con Q1, Q2 e Q3 che assegneranno la pole position e determineranno la griglia di partenza del Gran Premio in programma domenica. Il sabato si svolgerà una qualifica in formato ridotto (Q1 12 minuti, Q2 10 minuti, Q3 8 minuti) chiamata Sprint Shootout che stabilirà la griglia di partenza della Sprint che si disputerà sabato stesso e assegnerà i punti ai primi 8 (8 punti al primo, 7 al secondo, e così via fino a 1 al classificato in ottava posizione).

si svolgerà una qualifica in formato ridotto (Q1 12 minuti, Q2 10 minuti, Q3 8 minuti) chiamata Sprint Shootout che stabilirà la griglia di partenza della Sprint che si disputerà sabato stesso e assegnerà i punti ai primi 8 (8 punti al primo, 7 al secondo, e così via fino a 1 al classificato in ottava posizione). Domenica sarà invece il giorno del tradizionale Gran Premio.

Spettacolo Baku

Il circuito di Baku, lungo 6 km, con 20 curve e un settore finale da percorrere a pieno gas, rende la gara una vera e propria lotteria. L’ingresso della safety car è altamente probabile, e tutti questi fattori contribuiscono a rendere la gara caotica. Non è un caso che su questa pista, dal 2016, anno in cui si corse il GP d’Europa, poi sostituito dal GP dell’Azerbaijan, ci sia stato sempre un vincitore diverso.

Ferrari, ci sei?

Partiamo con il dire che la Ferrari non ha mai avuto fortuna su questa pista, mentre Red Bull e Mercedes hanno vinto tre volte ciascuna. La SF-23 sembra non essere ancora all’altezza degli avversari e il team predica pazienza, ma è al lavoro su un pacchetto di aggiornamenti che verrà introdotto gradualmente.

Il team del cavallino spera di migliorare la sua performance e diminuire il gap nel punteggio del campionato, qui la Classifica F1 aggiornata. Attualmente Red Bull ha quasi il doppio dei punti della prima inseguitrice Aston Martin, ovvero 123 punti contro i 65. Mercedes si trova al terzo posto con 56 punti, mentre la Ferrari è quarta a soli 26 punti.

Gli orari in TV

Il Gran Premio dell’Azerbaijan sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport durante tutto il weekend, ma anche in chiaro su TV8, per le fasi più importanti della gara. Tutta la programmazione del GP di Baku con gli orari completi.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.