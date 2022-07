F1 GP Francia Libere 1: Leclerc davanti a Verstappen

Parte bene la Ferrari nelle Libere 1 del GP di Francia di F1, con Charles Leclerc in prima posizione davanti a Verstappen, mentre Carlos Sainz ha ottenuto il terzo tempo. Ci sono solo 91 millesimi di secondo tra Leclecr e Verstappen, e la sfida si annuncia particolarmente interessante.

Alle ore 17 parte la seconda sessione di prove libere al Paul Ricard che come scritto nel post degli orari della F1 GP Francia 2022, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e su Now, mentre la gara sarà in diretta anche su TV8.

Tempi finali FP1 F1 GP Francia

Pos Pilota Team Time Gap Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.930 23 2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:34.021 +0.091s 19 3 Carlos Sainz Ferrari 1:34.268 +0.338s 21 4 George Russell Mercedes 1:34.881 +0.951s 25 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:34.979 +1.049s 21 6 Sergio Perez Red Bull Racing 1:35.174 +1.244s 21 7 Lando Norris McLaren Mercedes 1:35.232 +1.302s 21 8 Alexander Albon Williams Mercedes 1:35.414 +1.484s 24 9 Nyck De Vries Mercedes 1:35.426 +1.496s 23 10 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:35.660 +1.730s 21 11 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:35.676 +1.746s 21 12 Lance Stroll Aston Martin 1:35.810 +1.880s 19 13 Esteban Ocon Alpine Renault 1:35.828 +1.898s 21 14 Sebastian Vettel Aston Martin 1:35.851 +1.921s 24 15 Fernando Alonso Alpine Renault 1:35.875 +1.945s 22 16 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:36.022 +2.092s 19 17 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:36.104 +2.174s 22 18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:36.127 +2.197s 26 19 Robert Kubica Alfa Romeo 1:36.332 +2.402s 19 20 Nicholas Latifi Williams 1:37.043 +3.113s 23

