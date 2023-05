F1: GP di Imola annullato per le condizioni meteo

Annullato ufficialmente il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy di Formula 1 Imola, a causa degli allagamenti provocati dalla piena del fiume Santerno e valutando l’intera situazione nella regione, è stata preso il provvedimento che in molti auspicavano.

La decisione è stata presa considerando la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori, che avrebbero avuto difficoltà a raggiungere la pista. La situazione è estremamente critica, con i corsi d’acqua che si sono notevolmente ingrossati. Viste le previsioni meteo dei prossimi giorni, è probabile che le piene dei fiumi rimangano ancora elevate. La circolazione ferroviaria è stata sospesa in alcuni tratti tra Bologna e Rimini, e nella zona di Faenza l’acqua ha invaso le corsie dell’autostrada. Questi fattori hanno contribuito alla decisione di cancellare l’evento per garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.

Secondo il comunicato ufficiale della F1:

La comunità della Formula 1 desidera inviare i propri pensieri alle persone e alle comunità colpite dai recenti eventi nella regione Emilia-Romagna. Vogliamo anche rendere omaggio al lavoro dei servizi di emergenza che stanno facendo tutto il possibile per aiutare chi ne ha bisogno.

A seguito di un confronto tra Formula 1, Presidente della FIA, autorità competenti – compresi i Ministri competenti, Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Sindaco della città e del promotore – è stata presa la decisione di non procedere con il weekend del Gran Premio a Imola.

La decisione è stata presa perché non è possibile svolgere l’evento in sicurezza per i nostri tifosi, i team e il nostro personale ed è la cosa più giusta e responsabile da fare vista la situazione in cui versano le città della regione. Non sarebbe giusto mettere ulteriormente sotto pressione le autorità locali e i servizi di emergenza in questo momento difficile.

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha dichiarato: “È una tragedia vedere quello che è successo a Imola e all’Emilia-Romagna, la città e la regione in cui sono cresciuto, e i miei pensieri e le mie preghiere sono con le vittime dell’alluvione e con le famiglie e le comunità colpite”.

Voglio esprimere la mia gratitudine e la mia ammirazione per gli incredibili servizi di emergenza che stanno lavorando instancabilmente per aiutare chi ha bisogno di aiuto e per alleviare la situazione: sono degli eroi e tutta l’Italia è orgogliosa di loro”.

“La decisione che è stata presa è quella giusta per tutte le comunità locali e per la famiglia della F1, perché dobbiamo garantire la sicurezza e non creare ulteriori oneri per le autorità mentre si occupano di questa terribile situazione”.

Il Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha dichiarato: “I miei pensieri e quelli di tutta la famiglia FIA sono con le persone colpite dalla terribile situazione in Emilia-Romagna. La sicurezza di tutte le persone coinvolte e gli sforzi di recupero sono la massima priorità in questo momento”.