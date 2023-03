Orari F1 Australia 2023 differita su TV8 e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari F1 Australia 2023 con il Gran Premio che verrà trasmesso domenica 2 aprile in differita su TV8 alle 15 ed in diretta alle ore 7.00 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su Now. Attenzione quindi al fuso orario, anche perchè ricordiamo che nello stesso weekend corre anche la MotoGP.

Il programma del weekend di F1 in Australia

Dopo una sola settimana di intervallo il Cicurs torna in pista per la terza tappa del Campionato del Mondo 2023. Come recita il calendario della F1 nel weekend del venerdì 31 marzo – domenica 2 aprile, il circuito “Albert Park” di Melbourne ospiterà infatti il Gran Premio d’Australia. L’agenda di questo terzo appuntamento annuale della F1 segue la consuetudine: il venerdì si terranno le prime due sessioni di allenamenti liberi (FP1 e FP2), il sabato le Libere 3 e le qualifiche mentre la domenica si concluderà con la gara che assegna i punti per validi per la classifica di F1.

Come accennato attenzione ai fusi orari. Gli orari italiani delle diverse sessioni sul tracciato australiano saranno infatti diversi dai soliti, e spostati in avanti di qualche ora. Come da tradizione il programma del Gran Premio d’Australia verrà trasmesso in diretta su Sky, mentre qualifiche e gara saranno visibili in differita gratuitamente e in chiaro su TV8.

Super favorite come sempre le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, e vedremo se durante le libere faranno “melina” in attesa della zampata nelle qualifiche e nel GP. Tutto da decifrare il comportamento delle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, chiamate ad un giro di vite per evitare di finire fuori dai giochi a stagione appena iniziata. Le rosse devono assolutamente tornare al secondo posto costruttori superando le Aston Martin di Alonso e Stroll e le Mercedes di Hamilton e Russell.

Il GP di Australia a Melbourne

Il Gran Premio d’Australia è una delle gare storiche del campionato mondiale di Formula 1. Si svolge sul circuito di Albert Park a Melbourne, in Australia, ed è tradizionalmente la prima gara della stagione. Il circuito di Albert Park è lungo 5,303 km e ha 14 curve, che lo rendono una pista molto tecnica e impegnativa per i piloti.

Il Gran Premio d’Australia prevede una distanza totale di quasi 307 km, che viene percorsa in 58 giri. La gara è sempre molto attesa dagli appassionati di tutto il mondo, in quanto rappresenta l’inizio di una nuova stagione di Formula 1 e offre una prima indicazione sulle prestazioni delle diverse scuderie e piloti in lizza per il titolo mondiale. Il record della pista è di Charles Leclerc che su Ferrari nel 2022 ha effettuato il giro record in gara con 1’20″260.

Orari F1 GP Australia TV8 differita

Sabato 01 Aprile

Ore 13.30: Paddock Pre Qualifiche

Ore 14.00: Qualifiche F1

Ore 15:15: Paddock Post Qualifiche

Domenica 02 Aprile

Ore 13:30 Paddock Pre Gara

Ore 15.00: Gara F1

Ore 17:00: Paddock Post Gara

Orari F1 GP Australia diretta SKY e NOW

Giovedì 30 marzo

Ore 12.30: Conferenza stampa Piloti

Ore 13.00: Storie di GP

Venerdì 31 marzo

Ore 03.15: Pre libere 1

Ore 03.30: FP1 GP Australia

Ore 04.30: Post libere 1

Ore 06.45: Pre libere 2

Ore 07.00: FP2 GP GP Australia

Ore 08.00: Post libere 2

Ore 09.15: Paddock Live Show

Sabato 1 aprile

Ore 03.15: Pre libere 3

Ore 03.30: FP3 GP Australia

Ore 04.30: Post libere 3

Ore 17.15: #SkyMotori

Ore 06.45: Pre qualifiche

Ore 07.00: Qualifiche GP Australia

Ore 08.00: Post qualifiche

Ore 08.45: Paddock Live Show

Domenica 2 aprile

Ore 06.30: Pre gara

Ore 07.00: GP Australia

Ore 09.00: Post gara

Ore 09.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 10.00: Race Anatomy

