Orari F1 oggi del GP del Canada su TV8, SKY e NOW

Gli orari F1 oggi su TV8 del GP del Canada 2023 in esclusiva live in prima serata dalle 20, in differita dalle 22 in chiaro su TV8. Secondo il calendario di F1 siamo all’ottavo appuntamento della stagione, con Verstappen su Red Bull che con 170 punti sta dominando la classifica della Formula 1.

Orari TV8 F1 oggi GP del Canada

Oggi Domenica 18 Giugno

20:30: Paddock Pre Gara

22:00: Gara F1

00:00: Paddock Post Gara

Orari Sky Now F1 oggi GP del Canada 2023 live

Oggi Domenica 18 giugno

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 20:00: F1 gara

Ore 22:00: Paddock Live

Ore 22.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 23.30: Race Anatomy

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.