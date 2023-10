Orari F1 GP Messico 2023 TV8 in diretta con Sky e Now

Ecco gli Orari F1 GP Messico 2023 su TV8 con il via della gara in diretta live Domenica 29 Ottobre alle 21.00 insieme a Sky e Now.

Il secondo appuntamento consecutivo di questa tournée americana della Formula 1 si svolgerà a Città del Messico, sul circuito intitolato alla memoria dei fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez, glorie dell’automobilismo sportivo del Paese nordamericano negli anni Sessanta e Settanta.

Lungo poco più di quattro chilometri e caratterizzato da 17 curve, il circuito è situato nella zona orientale della capitale messicana, che si trova a oltre duemila metri di altitudine, ciò ha un effetto rilevante sulla prestazione delle vetture.

Il pilota più vincente nella capitale messicana è Max Verstappen con quattro successi su sette partecipazioni. Le vittorie del pilota olandese consentono alla Red Bull di essere la squadra più vittoriosa in terra messicana.

La strategia di gara più adottata lo scorso anno è stata ad una sosta. Max Verstappen ha montato un set usato di Soft e ha terminato su Medium arrivando primo davanti a Lewis Hamilton che, invece, ha iniziato su Medium e finito la gara su Hard. La differenza di temperatura tra l’inizio e la fine della giornata è molto significativa, un fattore in più da tenere in considerazione nell’analisi del potenziale degrado degli pneumatici.

Orari F1 GP Messico 2023 TV8

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su TV8 in diretta.

Sabato 28 Ottobre

Ore 22.30: paddock live

Ore 23.00: Qualifiche F1

Ore 00.15: paddock live

Domenica 29 Ottobre

Ore 19.30: paddock live

Ore 21.00: Gara F1

Ore 23.00: paddock live

Orari F1 GP Messico 2023 TV8 SKY e NOW

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su SKY e NOW in diretta.

Venerdì 27 ottobre

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: Prove Libere 1

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live

Ore 00.00: Prove Libere 2

Ore 01.00: Paddock Live

Sabato 28 ottobre

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: Prove libere 3

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22.15: Warm Up

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23.00: Qualifiche

Ore 00.15: Paddock Live

Ore 00.45: Paddock Live Show

Domenica 29 ottobre

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.00: Gara

Ore 23.00: Paddock Live

Ore 00.00: Race Anatomy

