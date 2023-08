Ritrova la sua Tesla rubata ma non può recuperarla

Albert Molina, abitante di Pearland, in Texas, si è trovato in una situazione a dir poco surreale: sa esattamente dove si trova la sua Tesla rubata, ma è in grado di ottenere ben poco aiuto per recuperarla.

Sembra infatti che dopo aver segnalato la posizione della sua vettura alle autorità competenti, queste non si siano dimostrate capaci, appunto, a procedere per riportare l’auto al suo legittimo proprietario.

L’assurda vicenda con la polizia texana

Tutto è iniziato il 18 agosto, quando la Tesla di Molina è stata portata in un centro di assistenza a Houston per alcune riparazioni necessarie. Tuttavia, il giorno successivo alla consegna dell’auto, Molina ha ricevuto una chiamata da un dipendente del centro che gli ha domandato se avesse ritirato la sua auto, in quanto i loro registri mostravano che il veicolo era stato consegnato ma non si trovava più nel loro parcheggio.

La sorpresa è stata ancor maggiore quando Molina ha controllato l’app Tesla e ha scoperto che la sua vettura stava “circolando per le strade di Houston“. Nonostante sapesse esattamente dove si trovasse il suo veicolo, Molina si è ritrovato bloccato in una situazione paradossale: nonostante avesse condiviso la posizione esatta dell’auto sia con Tesla che con la polizia di Houston, nessuno sembrava essere in grado di intervenire efficacemente.

Non solo la polizia non ha fatto alcun tentativo di recuperare l’auto, ma ha anche consigliato a Molina di non recarsi personalmente sul luogo in cui si trovava il veicolo, lasciando l’uomo profondamente frustrato e confuso, e con l’idea che si stessero prendendo gioco di lui.

Anche KTRK, la rete televisiva locale, si è trovata in una situazione un po’ strana. Dopo aver contattato sia il dipartimento di polizia di Houston, che ha addirittura archiviato il caso; sia Tesla, non ha ottenuto niente. E anche dal quartier generale del colosso californiano sembrano essere in una sorta di limbo burocratico, poiché nessuna risposta è ancora stata fornita in merito al caso.

La polizia, inoltre, ha dichiarato che quel caso non è nella sua giurisdizione, ma in quella di Bellaire. Comunque, ciò non spiega perché Molina non sia stato informato per una settimana intera, prima della pubblicazione del rapporto. Ad oggi, a oltre 20 giorni dallo scoppio del caso di un’auto rubata che tutti sanno dove si trova, la situazione è ferma.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.