Orari F1 TV8 GP Qatar 2023 dove vederlo in diretta Sky e Now

Ecco gli Orari F1 GP Qatar 2023 su TV8 con il via della gara in differita Domenica 8 Ottobre alle 22:00 insieme a Sky e Now.

La Formula 1 torna in Qatar a due anni di distanza dal debutto, avvenuto nel 2021. In un certo senso, quello in programma nel fine settimana è quasi un esordio, sia perché le monoposto attuali sono molto diverse da quelle utilizzate due anni fa, sia perché il tracciato del Lusail International Circuit è stato completamente riasfaltato così come sono stati modificati i cordoli.

Sulla carta le caratteristiche della pista sono rimaste inalterate – un rettilineo principale lungo poco più di un chilometro e 16 curve – ma è chiaro che le modifiche intervenute in questi due anni rendono relativamente significativi i dati raccolti nella prima edizione di questo Gran Premio.

A rendere il Gran Premio del Qatar ancor più sfidante, sarà il ritorno del formato Sprint. Ci sarà quindi solamente un’ora di prove libere a disposizione il venerdì per decidere l’assetto e valutare il comportamento dei pneumatici sulla lunga distanza, perdipiù in programma quando ci sarà ancora il sole a riscaldare l’asfalto mentre la qualifica e le due gare si disputeranno in notturna. Ci sono quindi tutti gli elementi per assistere ad un weekend interessante e, chissà, foriero di qualche sorpresa: chi saprà adattarsi meglio e in fretta alla pista potrebbe ascquisire un vantaggio importante.

L’unico Gran Premio del Qatar finora disputato è stato vinto da Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, partito dalla pole position, precedette sotto la bandiera a scacchi la Red Bull di Max Verstappen, autore del giro più veloce, e Fernando Alonso, allora alla Alpine.

A Doha si correrà in notturna, le qualifiche e la gara inizieranno alle 20 ora locale. Sabato la Sprint Shootout sarà alle 16 mentre la gara Sprint alle 20:30. Non sono previste altre gare di supporto quindi la pista non potrà gommarsi grazie all’utilizzo da parte di altre vetture.

Nonostante le zone verdi costruite appositamente attorno al circuito, la sabbia del deserto sporca spesso il tracciato di Doha rendendo molto rilevante l’evoluzione di pista, che sarà ancor più accentuata dal nuovo asfalto.

Orari F1 GP Qatar 2023 TV8

Sabato 7 ottobre

Ore 18: Qualifiche F1

Ore 19.30: Qualifiche Sprint Shootout

Ore 21.30: Sprint Race

Domenica 8 ottobre

Ore 22: Gara

Orari F1 GP Qatar 2023 Sky e Now

Venerdì 6 ottobre

Ore 15.30: Prove Libere 1

Ore 19: Qualifiche

Sabato 7 ottobre

Ore 15: Qualifiche Sprint

Ore 19.30: Sprint Race

Domenica 8 ottobre

Ore 19: Gara

