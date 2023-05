Orari TV F1 Imola 2023 in diretta e in chiaro su TV8, SKY e NOW

Gli orari della Formula 1 su TV8 del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sono gli stessi di SKY e NOW perchè sarà in chiaro e in diretta con la gara di Domenica 21 Maggio alle 15.

Ricordiamo che questa sarà la sesta tappa della stagione e il primo dei due eventi in Italia. Un weekend emozionante, con grandi aspettative per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che affronteranno i loro avversari sul tracciato di casa. Saranno interessanti anche gli aggiornamenti che verranno introdotti dalla Ferrari e dalla Mercedes, mentre ci si chiede chi riuscirà a contrastare il dominio della Red Bull.

Dove dove vedere il GP in diretta su TV8, Sky e Now.

Per tutti gli appassionati di Formula 1, sarà possibile seguire il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna su TV8, Sky e in streaming su NOW. L’evento sarà trasmesso su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, mentre sarà visibile in chiaro su TV8.

Sarà possibile seguire la conferenza stampa dei piloti il giovedì alle 14:30, seguita da due speciali dedicati al mondo dei motori: “Formula vincente” alle 18:00 e “Imola Express” alle 18:30. La gara sarà trasmessa in esclusiva live dalle 15:00 di domenica.

Ricordiamo che nel corso del weekend si potranno anche seguire gli eventi della Formula 2, della Formula 3, della Porsche Super Cup e delle qualifiche della NTT IndyCar Series per la 500 Miglia, che si svolgeranno domenica alle 20:00. Sarà un weekend intenso per gli appassionati di motori.

Giovedì 18 maggio

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 18.00: “Formula Vincente”

Ore 18.30: “Imola Express”

Venerdì 19 maggio

Ore 9.50: F3 – prove libere 1

Ore 11.00: F2 – prove libere 1

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 – qualifiche

Ore 15.50: F2 – qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17.00: F1 – prove libere 2

Ore 18.00: Paddock Live

Ore 18.25: Porsche Super Cup – prove libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20.00: conferenza stampa Team Principal

Sabato 20 maggio

Ore 10.30: F3 – sprint race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 15.15: #skymotori

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.40: Porsche Super Cup – qualifiche

Ore 18.30: Paddock Live Show

Domenica 21 maggio

Ore 8.40: F3 – sprint race

Ore 10.05: F2 – Formula Race

Ore 11.50: Porsche Super Cup – gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: F1 gara

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19.00: Race Anatomy

Ore 20.00: qualifiche IndyCar 500 Miglia (Sky Sport F1)

