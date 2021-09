La Norvegia ha fatto uno scatto in avanti nelle vendite di auto elettriche, con la quota di benzina e diesel che diminuisce sempre più ogni mese, più velocemente di quanto chiunque avrebbe potuto prevedere. Come sappiamo, la Norvegia ha deciso di vietare la vendita di auto a benzina e diesel già dal 2025.

A quanto pare, l’obiettivo verrà raggiunto in anticipo. Secondo un’analisi della Federazione automobilistica norvegese, la tendenza al ribasso nelle vendite di auto con motore termico è stata così rapida che in Norvegia potrebbero essere acquistate unicamente auto elettriche già dall’aprile del prossimo anno.

Dall’inizio del 2021, 14 delle prime 15 auto più vendute in Norvegia sono tutte elettriche. Con l’eccezione di Toyota RAV4 Prime, al secondo posto, come unica ibrida plug-in nella top 15. Il 16° posto va alla Toyota Corolla ibrida, e dobbiamo guardare fino al 38° posto per trovare la prima auto senza motore elettrico, la VW Tiguan diesel.

Come già ampiamente discusso in passato, il successo delle auto elettriche in Norvegia è da attribuire a forti incentivi fiscali, e ad una tassazione maggiore per tutti gli altri. Un sistema che sta in piedi grazie, guarda caso, all’esportazione di petrolio, e che proprio per come è stato concepito, ha di fatto costretto i norvegesi, convinti o meno, a passare all’elettrico.

I rischi di un’operazione del genere sono dietro l’angolo. E’ bastato passare dalle colonnine a ricarica forfettaria ad un prezzo “al consumo”, per mandare in tilt il mondo politico norvegese. Dal nostro punto di vista si tratta di un laboratorio, certo fatto a discapito dei consumatori norvegesi elettroscettici. In ogni caso, a livello di numeri, nel 2021 in Norvegia sono state vendute 110.864 vetture, che per dare l’idea sono circa la metà di quante vendute in Olanda o Svezia nello stesso periodo, tanto per rimanere nel Nord Europa.

E’ tutto da vedere se il sistema di incentivi e disincentivi potrà essere sostenuto dallo stato con la quota 100% elettrico anticipata al 2022, e soprattutto se sarà sostenibile quando il consumo di petrolio crollerà.

