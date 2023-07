Orari F1 oggi GP Belgio Spa 2023 TV8 in differita, live su Sky e Now

Ecco gli Orari F1 oggi GP Belgio Spa 2023 TV8 con il via della gara in diretta Domenica 30 Luglio alle 15:00 su Sky e in streaming su Now, in differita su TV8.

Dopo l’Hungaroring, è il momento di affrontare un altro storico circuito, Spa, che ospiterà il GP del Belgio in questo weekend. Siamo al 12° appuntamento del Mondiale ed è l’ultimo Gran Premio prima della pausa estiva, con il sabato dedicato alla Sprint.

Max Verstappen dopo aver conquistato la settima vittoria consecutiva, allarga notevolmente il margine nella classifica di F1, dove il primo sfidante Perez, suo compagno di team, si trova ora a ben 110 punti di distanza.

Verstappen ha conquistato la pole, ma grazie alla la penalità di 5 posizioni per la sostituzione del cambio, Leclerc partirà dalla prima posizione domenica nel GP del Belgio. In prima fila anche Perez, poi Hamilton e Sainz con Max che scatterà 6°.

Ieri sempre Verstappen ha vinto la sprint race del GP del Belgio di Formula 1, seconda la McLaren di Oscar Piastri e terza l’Alpine di Pierre Gasly. Le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc sono arrivate quinta e sesta.

Orari F1 oggi GP Belgio Spa 2023 TV8 in differita

Domenica 30 luglio

ore 16:30 paddock Pre Gara

ore 18:00 Gara F1

ore 20:00 Paddock Post Gara

Orari F1 oggi GP Belgio Spa 2023 diretta Sky e Now

Domenica 30 Luglio

ore 15:00 Gara Live su Sky e in streaming su Now

Griglia di partenza F1 Belgio 2023

1 Leclerc 2 Perez

3 Hamilton 4 Sainz

5 Piastri 6 Verstappen

7 Norris 8 Russell

9 Alonso 10 Stroll

11 Tsunoda 12 Gasly

13 Magnussen 14 Bottas

15 Ocon 16 Albon

17 Zhou 18 Sargeant

19 Ricciardo 20 Hulkenberg

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.