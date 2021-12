Orari F1 oggi TV8 Arabia Saudita 2021 in differita e diretta SKY

Gli orari di oggi della F1 in Arabia Saudita su TV8 e SKY delle Sprint Race.

Gli orari di oggi della F1 in Arabia Saudita 2021 che sul circuito cittadino di Jeddah potrebbe già assegnare il mondiale piloti di Formula 1. Qui tutte le combinazioni possibili per quanto riguarda la vittoria di Verstappen.

Il Gran Premio viene trasmesso su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e anche su Sky Sport 4K, su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e su NOW ma anche sul digitale terrestre su TV8.

Orari F1 oggi Arabia Saudita 2021 TV8

Oggi Sabato 4 dicembre

Ore 20.15: qualifiche sprint F1 differita

Domenica 5 dicembre

Ore 19.30: gara differita

Orari F1 oggi Arabia Saudita 2021 SKY

Oggi Sabato 4 dicembre

Ore 13.25: sprint race 1 F2

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15: prove libere 3 F1

Ore 16: Paddock Live

Ore 17.15: #skymotori

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: qualifiche sprint F1

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.35: sprint race 2 F2

Ore 20.45: Paddock Live Show

Domenica 5 dicembre

Ore 15.20: Formula Race F2

Ore 17: Paddock Live

Ore 18.30: gara F1

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 21: #skymotori

Ore 23: Race Anatomy F1

