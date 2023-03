Orari F1 oggi TV8 GP Arabia Saudita con diretta SKY e NOW

Gli orari della F1 di oggi vedono su TV8 il GP dell’Arabia Saudita in differita alle 21.30. Il Gran Premio viene trasmesso in diretta alle ore 18 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su Now. Il calendario di F1 ha in programma il prossimo Gran Premio in Australia nel weekend dal 31 marzo al 2 aprile.

Il Gran Premio di Arabia Saudita è stato introdotto nel calendario della Formula 1 per la prima volta nella stagione 2021. La gara si tiene su un circuito stradale a Jeddah, lungo 6,175 km, e ha 27 curve, che la rendono una delle piste più impegnative del calendario. La gara si svolge di notte sotto i potenti riflettori e offre spettacolari vedute sul Mar Rosso.

La scorsa edizione del GP di Arabia Saudita ha visto Max Verstappen della Red Bull vincere la gara, seguito dai ferraristi Leclerc e Sainz. Di seguito tutti gli orari del weekend di gara in Arabia.

La griglia di partenza del GP di Arabia Saudita 2023

La griglia di partenza F1 Arabia Saudita 2023 vede in prima fila Sergio Perez che ha conquistato la pole position con Charles Leclerc secondo più veloce, ma con una penalità di 10 posizioni sulla griglia. Fernando Alonso qualificato terzo, partirà in seconda posizione. Max Verstappen a causa di un guasto alla trasmissione lo si è ritirato a metà delle qualifiche e partirà 15esimo.

1ª Fila 1. Sergio Perez 1:28.265 Red Bull 2. Fernando Alonso 1:28.730 Aston Martin 2ª Fila 3. George Russell 1:28.857 Mercedes 4. Carlos Sainz 1:28.931 Ferrari 3ª Fila 5. Lance Stroll 1:28.945 Aston Martin 6. Esteban Ocon 1:29.078 Alpine 4ª Fila 7. Lewis Hamilton 1:29.223 Mercedes 8. Oscar Piastri 1:29.243 McLaren 5ª Fila 9. Pierre Gasly 1.29.357 Alpine 10. Nico Hülkenberg 1:29.451 Haas 6ª Fila 11. Guanyu Zhou 1:29.461 Alfa Romeo 12. Charles Leclerc 1:28.420 Ferrari* 7ª Fila 13. Kevin Magnussen 1:29.517 Haas 14. Valtteri Bottas 1.29.668 Alfa Romeo 8ª Fila 15. Max Verstappen s.t. Red Bull 16. Yuki Tsunoda 1:29.939 AlphaTauri 9ª Fila 17. Alex Albon 1:29.994 Williams 18. Nyck de Vries 1:30.244 AlphaTauri 10ª Fila 19. Lando Norris 1:30.447 McLaren 20. Logan Sargeant 2:08.510 Williams

Qui sotto tutti gli orari in tv.

Orari dirette F1 Arabia Saudita 2023 su Sky e NOW

Domenica 19 marzo

Ore 14.10: F2 – gara

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18.00: F1 gara

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 23.00: Race Anatomy

Orari F1 oggi TV8 GP dell’Arabia Saudita 2023

Domenica 5 Marzo

Ore 20:00: Paddock Pre Gara

Ore 21:30: Gara F1

Ore 23:30: Paddock Post Gara

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.