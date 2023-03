Orari F1 TV8 oggi del GP Bahrain 2023 con diretta SKY e NOW

Gli orari del F1 GP Bahrain 2023 su TV8 oggi domenica 5 marzo con inizio della gara alle 21.30 in differita. La diretta dalle ore 16 sarà invece come sempre su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su Now .

Il Gran Premio del Bahrain si svolge nel circuito di Sakhir, a Manama. Il Bahrain International Circuit è uno dei più moderni e tecnici della Formula 1, con una lunghezza totale di circa 5,4 km e 15 curve. La pista è caratterizzata da due rettilinei molto lunghi, che mettono alla prova la velocità massima delle vetture, ma anche da curve molto tecniche, che richiedono un grande controllo del mezzo.

Il Gran Premio del Bahrain è stato introdotto nel calendario F1 nel 2004 e da allora è diventato una tappa fissa del campionato. Nel corso degli anni, la gara ha regalato emozioni indimenticabili, come la vittoria di Fernando Alonso nel 2006 con la Renault, la prima vittoria di Sebastian Vettel con la Ferrari nel 2017 e la storica doppietta della Mercedes nel 2014 con Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Gli appassionati di tutto il mondo si preparano ad assistere ad uno spettacolo unico, con piloti e team che daranno il massimo per cercare di conquistare la prima vittoria della stagione.

Griglia di partenza F1 GP Bahrain 2023

La griglia di partenza del primo GP della stagione vede nelle due prime file entrambe le monoposto di Red Bull e Ferrari, poi un mix tra Aston Martin e Mercedes. Le altre file sono composte dagli altri team, con Alpine, Hass, Alfa Romeo e Alpha Tauri.

1ª Fila 1. Verstappen Red Bull 2. Perez Red Bull 2ª Fila 3. Leclerc Ferrari 4. Sainz Ferrari 3ª Fila 5. Alonso Aston Martin 6. Russell Mercedes 4ª Fila 7. Hamilton Mercedes 8. Stroll Aston Martin 5ª Fila 9. Ocon Alpine 10. Hülkenberg Haas 6ª Fila 11. Norris McLaren 12. Bottas Alfa Romeo 7ª Fila 13. Zhou Alfa Romeo 14. Tsunoda AlphaTauri 8ª Fila 15. Albon Williams 16. Sargeant Williams 9ª Fila 17. Magnussen Haas 18. Piastri McLaren 10ª Fila 19. de Vries AlphaTauri 20. Gasly Alpine

Orari dirette F1 Bahrain 2023 su Sky e NOW

Ed ecco gli orari della diretta del Gran Premio, su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su Now .

Domenica 5 marzo

Ore 09.50: Gara-2 F3

Ore 11:20: Gara-2 F2

Ore 16:00: Gara F1 – Monitor dei tempi LIVE

Orari F1 Bahrain 2023 su TV8

La differita di TV8 che come di consueto ci permette di vedere il GP gratis qualche ora dopo la diretta.

Domenica 5 Marzo

Ore 20:00 :paddock Pre Gara

Ore 21:30: Gara F1

Ore 23:30: Paddock Post Gara

