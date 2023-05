Orari F1 TV8 oggi Monaco 2023 e diretta su SKY e NOW

Ecco gli orari della Formula 1 di oggi per il GP di Monaco in chiaro su TV8. Nella gara di casa Charles Leclerc punta a un buon risultato soprattutto in qualifica, cercando di conquistare una posizione vantaggiosa sulla griglia di partenza che a Monaco è una delle cose più importanti.

Nel frattempo, nelle libere di venerdì Max Verstappen ha ottenuto il giro più veloce nella seconda sessione, seguito dalle Ferrari di Leclerc e Sainz. Mercedes ha introdotto una nuova versione della vettura, con la classifica delle prove libere estremamente ravvicinata. Al momento le Ferrari si sono dimostrate competitive e possono puntare alla pole position.

Ricordiamo che, sempre in diretta, domenica alle ore 18.30 verrà trasmessa anche la 500 Miglia di Indianapolis.

Dove vedere il GP in diretta su TV8, Sky e Now.

Il Gran Premio di Monaco sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport F1, offrendo agli appassionati un’esperienza coinvolgente da Monte Carlo. Sarà inoltre possibile seguire l’evento in streaming su Now e SkyGo, garantendo la visione anche quando si è in movimento.

Per coloro che preferiscono la trasmissione in chiaro, TV8 offrirà la possibilità di vedere le qualifiche del sabato e la gara della domenica, anche se in differita. Questa opzione permetterà di immergersi nell’atmosfera unica del circuito cittadino di Monaco.

La gara principale si svolgerà domenica alle 15 e sarà trasmessa in esclusiva in diretta. Successivamente, sarà disponibile la replica alle 18 su TV8. Un’opportunità da non perdere per tutti gli appassionati di Formula 1.

Orari F1 GP Monaco su TV8

Sabato 27 maggio

Ore 18.00 Pre qualifiche

Ore 18.30 Qualifiche GP Monaco (differita)

Ore 19.45 Post qualifiche

Domenica 28 maggio

Ore 16.30 Pre gara

Ore 18.00 GP Monaco (differita)

Ore 20.00 Post gara

Orari F1 TV GP Monaco su SKY e NOW

Sabato 27 maggio

Ore 10.55: F3 – sprint race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 15.15: #skymotori

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: qualifiche F1

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 28 maggio

Ore 7.55: F3 – sprint race

Ore 9.40: F2 – Formula Race

Ore 11.55: Porsche Super Cup – gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: F1 gara

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19.00: Race Anatomy

Ntt Indycar Series: 500 Miglia Indianapolis

Live su Sky Sport Arena ed in Streaming su Now

Domenica 28 maggio

Ore 18.15: Studio IndyCar

Ore 18.30: gara IndyCar 500 Miglia

