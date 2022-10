Orari F1 TV8 oggi per vedere il GP Austin USA 2022 in diretta

Tutti gli orari della F1 su TV8 oggi del GP di Austin USA 2022 per vedere in diretta la gara che sarà trasmessa questa sera Domenica 23 Ottobre alle ore 23 insieme a SKY e NOW. Confermiamo quindi che per questa occasione il GP sarà visibile gratuitamente, in chiaro ed in diretta.

Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Griglia di partenza del GP di Austin 2022

La griglia di partenza del GP USA 2022 vede in pole Sainz che partirà con a fianco il già campione Verstappen. Leclerc che aveva il secondo tempo deve infatti scontare una penalità di dieci posizioni per aver montatoil sesto motore endotermico e il sesto turbo della stagione.

1ª fila: 1. Sainz (Ferrari), 2. Verstappen (Red Bull)

2ª fila: 3. Hamilton (Mercedes), 4. Russell (Mercedes)

3ª fila: 5. Stroll (Aston Martin), 6. Norris (McLaren)

4ª fila: 7. Bottas (Alfa Romeo), 8. Albon (Williams),

5ª fila: 9. Perez (Red Bull)*, 10. Vettel (Aston Martin)

6ª fila: 11. Gasly (Alpha Tauri), 12. Leclerc (Ferrari)**

7ª fila: 13. Tsunoda (Alpha Tauri), 14. Alonso (Alpine)*

8ª fila: 15. Magnussen (Haas), 16. Ricciardo (McLaren)

9ª fila: 17. Ocon (Alpine), 18. Schumacher (Haas)

10ª fila: 19. Zhou (Alfa Romeo)* , 20. Latifi (Williams)

* penalizzato di 5 posizioni

** penalizzato di 10 posizioni

Orari diretta TV8 F1 oggi GP Austin USA

La F1 oggi su TV8 sarà trasmessa in diretta alle ore 21.

Domenica 24 ottobre

Ore 21.00: gara GP Usa

Ore 23.00: Post gara

Orari dirette SKY e NOW F1 oggi GP Austin USA

Il GP F1 di oggi è trasmesso in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 HD (canale 207). La corsa sul circuito di Austin è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del pass sport, anche su NOW.

Domenica 23 ottobre

Ore 19.30: Pre gara

Ore 21.00: GP Usa

Ore 23.00: Post gara

Ore 00.00: Race Anatomy

I nostri consigli in libreria per gli appassionati di F1

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.