Preparazione atletica piloti F1 MotoGP: come molti sapranno, la Formula 1 e la MotoGP sono tra gli sport motoristici più esigenti e competitivi al mondo. I piloti che partecipano a queste gare devono essere in perfetta forma fisica e mentale per poter competere al massimo livello, considerati anche i rischi. La preparazione fisica e psicologica dei piloti è fondamentale per garantire il successo nella competizione. Tuttavia, la preparazione atletica in questo campo è rimasta sempre piuttosto sconosciuta: come si allenano e che regime alimentare seguono i campioni di F1 e MotoGP?

La dieta e l’allenamento: uniti e indivisibili

I piloti di F1 e MotoGP sottopongono il loro corpo a stress fisici e mentali intensi durante una gara. Devono essere in grado di sopportare forze di accelerazione e decelerazione, nonché temperature a volte estreme. Una dieta adeguata è fondamentale per garantire che il corpo del pilota sia in grado di resistere a queste forze e di recuperare rapidamente dopo la gara. Inoltre, la nutrizione gioca un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione delle prestazioni, persino durante la gara.

Una dieta equilibrata in termini di macro e micronutrienti è essenziale, essendo composta per la maggior parte da carboidrati complessi, proteine magre e grassi sani. I carboidrati sono la fonte principale di energia per il corpo, mentre le proteine sono importanti per la riparazione e la crescita muscolare. I grassi sani aiutano a mantenere la salute del cuore e del cervello. Inoltre, i piloti di F1 e MotoGP necessitano di molta acqua per mantenere l’idratazione del corpo e compensare la perdita di liquidi attraverso il sudore, specialmente all’interno delle tute ignifughe con cui corrono.

Gli allenamenti intensi a volte portano a una perdita significativa di alcune sostanze, ma dipende sempre tutto dalle esigenze singole. Dopotutto gli esercizi sono mirati a migliorare l’equilibrio, la coordinazione, la forza muscolare, la resistenza e la velocità. Gli allenamenti possono includere sessioni di cardio, esercizi di forza, esercizi di mobilità e stretching che portano inevitabilmente il corpo al limite. Per compensare lo sforzo si può ricorrere all’integrazione proteica nella dieta. Anche tu puoi ottenere testosterone pro naturale attraverso degli integratori specifici per aiutare a sviluppare e mantenere la massa muscolare.

L’importanza della preparazione psicologica

Non a caso l’allenamento fisico è soltanto una parte della preparazione atletica. Il fattore psicologico è fondamentale nel racing, tanto che i piloti di F1 e MotoGP sanno bene di dover rimanere concentrati completamente sulla guida, dovendo forzatamente mantenere la calma anche in situazioni di stress intenso. La preparazione psicologica può includere tecniche di rilassamento, visualizzazione e meditazione per aiutare i piloti a gestire lo stress e a mantenere la concentrazione.

Non esiste un solo percorso di preparazione, ovviamente. I piloti di F1 e MotoGP hanno spesso dei personal trainer e dei nutrizionisti che li seguono, perché dopotutto anche quando non corrono, è necessario allenarsi e quindi dedicare molte ore al giorno per assicurarsi che siano al meglio delle loro capacità quando si trovano alla guida.

Se però la preparazione fisica occupa la maggior parte delle loro giornate, non bisogna mai trascurare la necessità, per i professionisti, di avere un metodo studiato e comprovato di gestire lo stress. Guidare a più di 300km/h dopotutto è emozionante, ma anche molto pericoloso.

