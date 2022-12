Gulf Craft Silvercraft 32 Walkaround, lungo 9,85 m, con il suo profilo elegante presenta un fascino chic e moderno, si aggiunge a una gamma di scafi di grande successo.

Ispirato dalla passione per le crociere in famiglia e per la pesca, il Silvercraft 32 WA ha un’ergonomia impareggiabile e una progettazione evoluta per migliorare l’esperienza di navigazione. E’ la barca perfetta per una giornata al sole o per un fine settimana, con uno spazio sottocoperta che include un’area aperta a prua trasformabile in cuccetta queen-size, una cucina ben attrezzata e un bagno privato di dimensioni generose.

Il ponte principale è caratterizzato da un prendisole, un posto di guida con parabrezza sportivo, una serie di sedute o un allestimento da pesca a poppa: il 32 WA è la scelta ideale per gli appassionati di pesca e per gli amanti delle crociere in famiglia. Il rivestimento in sughero del ponte (opzionale) è una scelta di sostenibilità ambientale, mentre tutti gli elementi e i dettagli sono progettati per aumentare l’efficienza e lo spazio esterno.

Con la scelta di doppi motori fuoribordo da 300 o 400 cavalli, il Silvercraft 32 WA offre una guida facile, con una velocità massima di 42* nodi e un efficiente consumo di carburante. Grazie anche al pescaggio ridotto a soli 0,59 m, offre una guida stabile e una manovrabilità sicura in tutte le stagioni e in condizioni meteorologiche variabili.

