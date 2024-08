Grand Seiko Evolution 9

Grand Seiko introduce il movimento a carica manuale ad alta frequenza Calibro 9SA4, questo sofisticato meccanismo è presentato in un elegante dress watch della collezione Evolution 9.

La gestualità del caricamento manuale di un orologio resta uno dei piaceri più apprezzati dagli appassionati. Negli anni ’60 e ’70, Grand Seiko creava segnatempo a carica manuale con 10 oscillazioni, mirati a migliorare la stabilità e la precisione. Oggi, dopo oltre mezzo secolo, Grand Seiko introduce un nuovo movimento a carica manuale ad alta frequenza: il Calibro 9SA4.

Il Calibro 9SA4 è il terzo movimento a far parte della moderna generazione del Calibro meccanico 9S, inaugurata nel 2020 con il Calibro 9SA5 automatico e seguita lo scorso anno dal cronografo Tentagraph con Calibro 9SC5. Come il Calibro 9SA5, il nuovo 9SA4 pulsa a 10 oscillazioni al secondo e offre una riserva di carica di 80 ore grazie allo scappamento a doppio impulso e ai due bariletti. Entrambi i movimenti utilizzano il bilanciere Grand Seiko a spirale libera e una molla a spirale con curva terminale, caratteristiche che conferiscono stabilità, resistenza alle interferenze esterne e alte prestazioni.

Una delle innovazioni del Calibro 9SA4 riguarda il processo di riprogettazione e ricostruzione del 40% del movimento di base del 9SA5. Questo è stato fatto con particolare attenzione alle sensazioni tattili, sonore e visive durante la carica manuale. Lo scatto del movimento, che trattiene la ruota a cricchetto per impedire lo svolgimento delle molle principali, e la molla dello scatto sono stati modificati per perfezionare la sensazione e il suono, con la corona che si ferma quando il movimento è completamente carico. Lo scatto ha la forma di una cutrettola, un uccello tipico della zona di Morioka, vicino al Grand Seiko Studio Shizukuishi, dove vengono realizzati tutti gli orologi meccanici Grand Seiko.

La riprogettazione del movimento rende visibile il moto a becco d’uccello dello scatto attraverso il fondello in vetro zaffiro durante il caricamento manuale. La delicata finitura del movimento, ispirata al fiume Shizukuishi, esalta le capacità tecniche e la bellezza dell’orologeria meccanica di Grand Seiko, catturando l’essenza naturale del territorio circostante.

Il Calibro 9SA4 offre anche un indicatore di riserva di carica su uno dei ponti del movimento, che mostra lo stato di carica dell’orologio. Grazie alla riorganizzazione del treno degli ingranaggi e alla riprogettazione dei componenti, il movimento raggiunge un’autonomia di 80 ore con il 15% di rotazioni della corona in meno rispetto al Calibro 9SA5.

Il nuovo Calibro 9SA4 fa il suo debutto in un raffinato dress watch della collezione Evolution 9, un design che continua l’eredità del celebre Stile Grand Seiko del 1967. Gli indici prominenti e scanalati sono stati assottigliati e allungati, mentre le anse sfaccettate sono ora più strette. La cassa e la fibbia sono realizzate in Brilliant Hard Titanium, una lega più brillante e resistente rispetto al titanio tradizionale. Questo materiale non solo rende l’orologio leggero, ma anche altamente resistente alla corrosione e ai graffi.

Il quadrante dell’orologio riflette la bellezza delle betulle bianche del Giappone settentrionale, con un motivo che richiama la trama intricata della loro corteccia. Questa ispirazione naturale, combinata con il design elegante e l’alta precisione del movimento, offre un’interpretazione sofisticata e raffinata del concetto di tempo.