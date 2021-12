Quali sono le categorie esenti e quelle che hanno diritto alla riduzione del 50% se iscritte al registro storico annotato sul libretto.

Le moto storiche che hanno tra i 20 e 30 anni continueranno ad usufruire della riduzione del 50% del bollo, purché siano iscritte ad un registro storico con regolare annotazione sulla carta di circolazione. E’ quanto hanno stabilito ieri le Commissioni Finanze e Lavoro del Senato, riunite congiuntamente per l’esame del Decreto Fiscale. La parola passa adesso all’Aula.

Tuttavia la decisione salvaguarderebbe il settore delle dei mezzi tra i venti ed i trenta anni, sotto osservazione da quando, con l’articolo 63 della legge 342/2000, è stata introdotta l’agevolazione fiscale per i mezzi di interesse storico. I mezzi storici iscritti al Registro FMI rappresentano una testimonianza della storia e dell’ingegno umano ed un patrimonio da tutelare incoraggiando i proprietari alla loro corretta conservazione.

Ricordiamo che le moto in questione dovranno pagare sempre il bollo, a prescindere dall’utilizzo o meno del veicolo, solo se iscritte al Registro Storico FMI o ASI e, come detto, con annotazione sulla carta di circolazione.

Bollo moto storiche: i mezzi esenti dal pagamento

Infine, è bene ricordare che le moto che hanno compiuto 30 anni sono invece esentate dal pagamento della tassa. Soltanto se circolano sulla pubblica strada, anche un solo giorno dell’anno, sono tenute al pagamento di una tassa forfetaria di circolazione di 10,33 euro. Questo stabilisce la legge dello Stato, sulla base della quale le singole regioni possono leggermente discostarsi negli importi e nella regolamentazione.

