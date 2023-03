A-Cold-Wall x Eastpak 2023: la nuova collaborazione tra i brand è pensata per chi non crede nei confini. Unisce la sfida del marchio britannico nello stabilire le regole e il costante impegno verso la qualità di Eastpak. Una capsule collection in cui la libertà di pensiero incontra la libertà di movimento.

Tre forme iconiche di Eastpak vengono completamente reinterpretate, unendo la tipica combinazione di materiali complessi di A-Cold-Wall* con un’inconfondibile lavorazione artigianale. Colori vivaci in contrasto con tecniche sperimentali ed elementi riflettenti che aprono la strada agli innovatori dell’architettura contemporanea.

A-Cold-Wall x Eastpak 2023: la nuova capsule collection

L’iconico zaino Padded Pak’r è il punto di partenza del viaggio di Eastpak. Ora, in collaborazione con A-Cold-Wall*, ha preso una svolta decisa. Un’audace variazione dell’originale, che combina il design del marchio britannico con la leggendaria funzionalità di Eastpak. Le doppie tasche anteriori con cerniera e bordi saldati e la custodia integrata per il computer portatile ampliano ulteriormente la funzionalità. Mentre la fettuccia in tessuto jacquard, le zip rivestite extra-lunghe e i dettagli riflettenti rivelano un’attenzione meticolosa per i dettagli. Disponibile nei colori ACW Orange e nella texture ACW Pebble.

ACW Tote: la classica shopper con un design versatile rivisitato grazie all’esclusiva interpretazione di A-Cold-Wall*. La forma geometrica della borsa è in contrasto con i dettagli caratteristici come le zip rivestite extra-lunghe e gli elementi riflettenti. Completa di tracolla regolabile e di manici superiori con la stessa fettuccia jacquard intrecciata come il resto della capsule collection. Disponibile in ACW Pebble con entrambi i loghi dei brand ricamati.

ACW One Double è il nuovo modello esclusivo raddoppia la propria versatilità in un modello compatto. Combina tutti gli elementi di design caratteristici di questa audace collaborazione con caratteristiche funzionali extra come le doppie tasche anteriori con cerniera e lo scomparto principale con cerniera più alto. Gli stessi dettagli riflettenti, le cerniere rivestite, le fettucce jacquard e i loghi in co-branding ne fanno l’accessorio essenziale di tutta la collaborazione. Disponibile nei colori ACW Pebble e ACW Orange.

