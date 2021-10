Abbigliamento moto inverno 2021: le novità di Bering e Segura

Le novità di Bering e Segura per i motociclisti più intrepidi, che non ci pensano proprio a lasciare la moto ferma in garage d'inverno.

Abbigliamento moto inverno 2021: è possibile godere delle due ruote anche nel periodo invernale, i motociclisti più intrepidi non ci

pensano proprio a lasciare la moto ferma in garage. Ad una condizione: adeguare l’equipaggiamento scegliendo capi pronti a garantire sicurezza e comodità anche a bassa temperatura.

Vi presentiamo quattro prodotti che interpretano il tema alla perfezione, regalando un look moderno, ma anche pratico e avvolgente. Dal giubbotto Laxey in pelle di bufalo alle sneaker impermeabili e rinforzate Greez: due capi firmati Segura, per chi ha scelto la moto come stile di vita.

E poi ancora il giubbotto Aspen targato Bering, un look grintoso ma super tecnico, perfetto per viaggiare in città come in tragitti extraurbani, da abbinare ai guanti Breva realizzati con l’innovativo sistema riscaldante B-Warm.

Abbigliamento moto inverno 2021: giubbotto Laxey

Lo stile “cool” che non passa mai di moda incontra l’alta qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli e alla sicurezza: Laxey è il capo che non può mancare nel guardaroba di chi ha scelto la moto come stile di vita. Grazie a Segura si può sfoggiare un perfetto giubbotto di pelle di bufalo dal look retro senza rinunciare alla sicurezza e al comfort anche a bassa temperatura per merito della fodera termica amovibile completa 90g. Il giubbotto ha anche le protezioni regolabili per i gomiti e per le spalle Omega, tre tasche esterne e due interne.

Abbigliamento moto inverno 2021: sneakers Greez

Le sneakers Greez completano l’outfit di chi viaggia in moto prestando attenzione al look, alla praticità e alla sicurezza. Belle, comode e leggere, tra le caratteristiche salienti: morbida pelle di vitello all’esterno e rivestimento impermeabile all’interno, rinforzi in punta e al calcagno, dettagli catarifrangenti e zip laterale per facilitare la calzata.

Abbigliamento moto inverno 2021: giubbotto Aspen

Non solo un look grintoso: Aspen offre tutti i plus di un capo tecnico a un prezzo contenuto e competitivo. È realizzato in Fibretech 600D, con membrana BWTech Super che assicura affidabilità alla tenuta all’acqua pur mantenendo una grande traspirabilità, e rivestimento removibile Shelltech Super, quindi filamenti in alluminio che massimizzano la tenuta del caldo. È il giubbotto perfetto per viaggiare in tutta comodità e sicurezza sia in città sia nei tragitti extraurbani.

Abbigliamento moto inverno 2021: guanti Breva

Perfetti per la stagione fredda, i guanti Breva si distinguono per il B-Warm system, il sistema riscaldante che garantisce protezione dalle basse temperature e massimo comfort. Grazie al rivestimento termico Primaloft, alla membrana impermeabile e alla traspirabilità elevata sono ideali per i lunghi viaggi.

Includono protezione per le nocche, grip e rinforzo sui palmi, e sono disponibili in diverse taglie. Il B-Warm system permette 4 differenti livelli di temperatura e una durata del riscaldamento che arriva fino a 8 ore al livello 1 e fino a due ore e trenta al livello 4. Caricamento completo in 210 minuti.

