adidas Supernova Rise: la nuova sneaker per i runner

adidas Supernova Rise: il brand ha svelato la nuova scarpa da running che è stata ideata per garantire un comfort superiore, permettendo agli appassionati di concentrarsi completamente sull’allenamento.

Durante lo sviluppo, i reparti Product e Design di Adidas hanno utilizzato i dati di una ricerca interna, scoprendo che il comfort è un fattore chiave nella scelta delle scarpe da corsa per gli atleti amatoriali. Questi dati hanno guidato il design del nuovo prodotto.

Con anni di esperienza nella produzione di calzature da corsa di alta qualità, adidas ha valutato diverse tecnologie innovative per incorporarle nella nuova serie Supernova. Il risultato è l’adozione di Dreamstrike+, un materiale per l’intersuola evoluzione del Lightstrike Pro, usato nella serie Adizero, per offrire un comfort e un’ammortizzazione senza pari. Dreamstrike+ costituisce l’intera intersuola delle sneakers Supernova Rise e Supernova Solution, mentre nella Supernova Stride è combinata con una mescola Eva nell’avampiede.

I modelli Supernova Rise e Supernova Solution includono anche il Support Rod System, una tecnologia di supporto innovativa che assicura una transizione fluida e stabilità durante la corsa. La Supernova Solution si distingue per un ulteriore sostegno fornito dalle aste centrali unite. L’abbinamento di Dreamstrike+ e del Support Rod System garantisce un’esperienza di corsa confortevole e ben supportata.

In aggiunta, il Comfort Heel Fit combina una schiuma ammortizzante e un tessuto morbido per migliorare comfort e sostegno. La rete tecnica “a sandwich” e i dettagli di design raffinati rispondono alle esigenze di ogni runner.

Per quanto riguarda i colori, la Supernova Rise si ispira alla natura e alla bioluminescenza, con uno sfondo scuro nero e aurora e accenti verde chiaro brillante. La Supernova Rise è già disponibile, mentre la Supernova Solution e la Stride verranno lanciate il 15 febbraio 2024.

Copyright Image: Sinergon LTD