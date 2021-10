adidas ZX 5K Boost: quattro nuove vivaci colorazioni

adidas Originals presenta le quattro nuove colorazioni di ZX 5K Boost.

adidas ZX 5K Boost: il Trifoglio torna alle origini per lanciare quattro nuove colorazioni della ZX 5K Boost. Nata negli anni ’80 come linea ad alte prestazioni per runner, ZX è sempre stata un laboratorio di innovazione all’avanguardia.

Nel 2021 adidas Originals ha preso lo spirito di sperimentazione intrinseco della linea iconica e lo ha reinventato per il domani. Un viaggio attraverso decenni di innovazione, sovrapponendo strati di passato, presente e futuro, adidas ZX 5K Boost è un’ode a un’eredità duratura di comfort che continua a rivoluzionare il modo in cui pensiamo alle sneakers.

ZX 5K Boost stessa è costruita sulla familiare silhouette ZX, partendo da un design che è stato celebrato di generazione dopo generazione e reinventandolo con materiali ultramoderni e dettagli estetici iper-futuristici. Progettato per un comfort elevato, lo stile retro-futuristico presenta un’intersuola Boost incapsulata, una tomaia a strati realizzata con mesh leggero sagomato con sovrapposizioni e TPU modellato e un morbido cordino sul tallone.

L’accattivante sneaker adidas ZX 5K Boost è disponibile in quattro vivaci colorazioni: Semi Screaming Green/Semi Screaming Green/Core Black; Grigio Tre/Nucleo Nero/Verde Urlante; Hazy Rose/Ambient Blush/Sonic Ink; Wonder White/White Tint/Acid Yellow.

