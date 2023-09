Antony Morato campagna autunno inverno 2023 rinnova il messaggio dedicato ai valori di unità e unicità, espressi con decisione nel concetto di Unity che continua a ispirare le immagini della prossima stagione. La campagna e la collezione esprimono e raccontano lo spirito del movimento e delle contaminazioni culturali.

Antony Morato campagna autunno inverno 2023: il video

Attraverso un approccio di libertà di espressione, rappresentato da immagini dinamiche in cui convergono profili e ispirazioni di nazionalità e gusti diversi, la campagna rappresenta un tributo all’inclusione: nella community si riconosce un gruppo apparentemente eterogeneo unito dagli stessi riferimenti valoriali.

La collezione presenta, nella sua declinazione “Fashion”, capi ed outfit che evidenziano lo stile eclettico di Antony Morato, riconoscibile nei colori accesi e nelle stampe d’ispirazione grafica o animalier, dettagli che caratterizzano il total look proposto dal brand.

Parte degli scatti sono dedicati al mondo “Formal”, abiti interpretati con silhouettes slim e colori bold come il blu avio, il bianco ghiaccio, il verde bottiglia. Infine il “Denim”: una celebrazione dell’iconico jeans, in cui i differenti fit sono sottolineati dall’accostamento alle semplici t-shirt bianche in un look essential indossato dai soggetti a piedi nudi.

L’obiettivo di Haris Farsarakis immortala la collezione per la terza stagione, sullo sfondo di uno studio bianco, pulito, minimal che esalta la vivacità dei look e l’eterogeneità dei soggetti.

Anche le scene del video, diretto da Nicolò Terraneo, sono dinamiche e sottolineano un concetto maschile internazionale, complesso nella sua diversità ma molto definito nel suo spirito di appartenenza e di condivisione degli stessi valori. Per questi protagonisti contemporanei il gruppo diventa la dimensione naturale di esperienza e di espressione, esaltando l’individualità senza annullare l’importanza dell’unione. L’aggiunta di un coinvolgente voiceover sottolinea la libertà di espressione, creando un vero e proprio mantra che riflette i valori del brand Antony Morato.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.