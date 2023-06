Antony Morato Pitti Uomo 2023: il brand ha presentato le novità e il mood della collezione primavera estate 2024 che, come di consueto trae ispirazione da un viaggio nello spazio e nel tempo. Tre i decenni di riferimento, gli anni ’70, ’80 e ’90, tre le metropoli internazionali, Osaka, Seattle e Malibù: una mescolanza di influenze lontane che vengono coordinate dal dna del gusto e dello stile italiano come cardine di tutta la linea.

Antony Morato Pitti Uomo 2023: la nuova collezione e le capsule collection

La collezione cattura suggestioni e tendenze dai contesti internazionali delle città a cui si ispira e di ognuna, riporta un concentrato di caratteri distintivi che determinano il mood di questa nuova stagione estiva: colori decisi e brillanti, tinte neon e stampe astratte, floreali e geometriche, abbinamenti di tessuti naturali e tecnici che danno profondità ai capi.

Il brand ribadisce il suo concetto stilistico proponendo delle rivisitazioni di capi evergreen come le camicie a righe, le overshirt e i capi in lino dalla linea pulita e sofisticata; riprende lo stile grunge tipico degli anni ’90 proponendo capi che rimandano al mondo delle divise da lavoro, con abbinamenti di pantaloni cargo e bomber leggeri. I tessuti sono spesso grezzi e materici, declinati su costruzioni semplici e minimali che consentono infiniti abbinamenti.

Non manca la proposta “Timeless”, la parte di collezione che propone una varietà di capi fondamentali per il guardaroba maschile e l’abbigliamento formal. Affiancando da un lato abiti dal gusto essenziale e dall’altro abiti dallo stile contemporaneo, con colori di impatto che riprendono i trend di stagione, questa parte della collezione va ad arricchire l’ampia offerta del brand.

A completamento della collezione Antony Morato conferma la sua passione per le icone pop ricercate nel mondo della musica, dei cartoon dell’arte con tre diverse capsule collections per la stagione primavera-estate.

Artisti immortali come i Rolling Stones e loro iconica e sfacciata “tongue out”, personaggi irriverenti come i Simpsons ritratti con colori molto forti e con una predominanza di giallo e per finire il celebre logo Chupa Chups, disegnato da Salvador Dalì saranno i protagonisti delle prossime capsule collections composta da pochi ma identificativi pezzi: felpe, t-shirt e camicie.

