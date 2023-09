Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Thin: la Manifattura svizzera di Alta Orologeria presenta una nuova versione del segnatempo che abbina due materiali high-tech Dopo il lancio del pezzo unico Only Watch presentato nel 2021, questo nuovo modello da 39 mm introduce per la prima volta nella collezione una cassa e un bracciale che combinano titanio e vetro metallico prezioso (o BMG, Bulk Metallic Glass).

Questo nuovo materiale all’avanguardia è stato co-sviluppato da Audemars Piguet con una base di palladio – un’altra novità assoluta – per renderlo particolarmente scintillante e resistente ai graffi. Alimentato dal nuovo Calibro 7121 che è stato lanciato nel 2022 nelle nuove referenze del “Jumbo”, questo nuovo segnatempo è anche illuminato da un quadrante bordeaux fumé che conferisce un’estetica raffinata e penetrante.

Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Thin: il Bulk Metallic Glass

Per la prima volta, la Manifattura abbina il titanio e il bulk metallic glass (BMG), un materiale utilizzato soprattutto nella microelettronica e nel golf. Scoperta negli anni ’60, questa lega ha alcune caratteristiche simili a quelle del vetro, come l’amorfismo e la durezza, quando viene raffreddata molto rapidamente.

Sebbene esistano diverse centinaia di tipi di BMG, Audemars Piguet ha scelto di co-sviluppare il proprio vetro metallico a base di palladio, che garantisce al materiale non solo un’elevata resistenza all’usura e alla corrosione, ma anche una maggiore brillantezza. È la prima volta che in una collezione del settore orologiero, appare un vetro metallico a base di palladio.

Utilizzato per la lunetta, la cornice del fondello e le anse del bracciale, il bulk metallic glass è stato lucidato a specchio per rivelare la sua elevata resistenza ai graffi. Questa finitura, unita alla brillantezza del materiale, crea un forte contrasto con le maglie della cassa e del bracciale in titanio che alternano decorazioni lucide e satinate, emblematiche dei segnatempo della Manifattura. Il fondello riporta anche il marchio “Pd500”, in quanto il BMG contiene oltre il 50% di palladio.

Il quadrante bordeaux fumé di questo nuovo modello di Royal Oak Jumbo Extra-Piatto è decorato con un motivo soleil. Il vivace colore bordeaux crea inoltre un contrasto con i toni metallici dei materiali high-tech della cassa e del bracciale, conferendo all’orologio un aspetto misterioso.

Il quadrante presenta indici e lancette in oro rosa diciotto carati luminescenti, con il monogramma AP lucidato e applicato a oresei. La data appare in toni rosa su uno sfondo bordeaux scuro, aggiungendo così il tocco finale all’armonia estetica dell’orologio.

Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Thin: il calibro

Questo nuovo modello di Royal Oak Jumbo Extra-Piatto è dotato del Calibro 7121, introdotto nel 2022 per sostituire il Calibro 2121, che ha alimentato i modelli Jumbo dal 1972. Con uno spessore di 3,2 mm, il Calibro 7121 è stato sviluppato e prodotto dagli ingegneri e dagli orologiai di Audemars Piguet per essere inserito nell’iconica cassa da 8,1 mm senza alterare l’estetica o lo spessore dell’orologio. Inoltre, la corona è ora dotata di un correttore rapido della data.

Dopo uno sviluppo durato cinque anni, il Calibro 7121 produce più energia del suo predecessore grazie alla sua nuova struttura e al bariletto più ampio. Questo guadagno consente al meccanismo di ottenere una precisione maggiore per un periodo di tempo più lungo. La massa oscillante centrale è montata su cuscinetti a sfera ed è dotata di due invertitori che garantiscono l’avvolgimento bidirezionale.

Il bilanciere è dotato di pesi incorporati nello spessore per evitare l’attrito aerodinamico che rallenterebbe il movimento. Il Calibro 7121 è inoltre dotato di un meccanismo brevettato per la data che è estremamente sottile ed efficiente dal punto di vista energetico. Fedele alla tradizione dell’Alta Orologeria, il Calibro 7121 presenta decorazioni eleganti, come Côtes de Genève, satinatura circolare, finitura a chiocciola, venatura circolare e lucidatura degli angoli, che possono essere ammirate attraverso il fondello in vetro zaffiro.

Quest’ultimo rivela anche la massa oscillante in oro rosa 22 carati dedicata alla collezione, che si abbina perfettamente al colore degli

indici e del logo AP sul quadrante.

