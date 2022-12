Automobili Lamborghini Rhude: la nuova collaborazione è stata ideata per rendere omaggio alla prima supersportiva adatta a terreni con scarsa aderenza, la Lamborghini Huracán Sterrato.

Stephan Winkelmann, Chairman e Ceo di Automobili Lamborghini insieme al fondatore e direttore creativo di Rhude, Rhuigi Villaseñor, hanno svelato la partnership che prevede una capsule collection in cui spicca la valorizzazione dei dettagli tipica di Rhude, l’attenzione di

Villaseñor per il design all’avanguardia e i brand distintivi delle due aziende.

La capsule collection Rhude x Automobili Lamborghini è stata espressamente creata per riflettere l’innovazione del design e lo stile all’avanguardia sinonimi di entrambi i nostri marchi. Villaseñor è sempre stato attratto dal mondo dello sport e dalle auto ad alte prestazioni.

Lamborghini, in particolare, ha un significato speciale: il designer guida una Urus, il Super SUV di Lamborghini e vive e lavora nel paese di origine della Casa di Sant’Agata, l’Italia.

Le auto e la moda sono due delle mie gioie preferite della vita, essere in grado di sposare questi campi in un approccio moderno e intrigante mi ha entusiasmato, sono veramente felice che il mondo possa vedere cosa bolle in pentola. Non posso ringraziare abbastanza il team Lamborghini per aver creduto nella mia visione e avermi permesso di realizzarla afferma Rhugi Villaseñor.