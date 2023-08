Bang & Olufsen Ferrari: è stata presentata la nuova collaborazione con la scuderia che ha contribuito alla nascita degli sport automobilistici, con una nuova collezione che evidenzia la maestria del brand danese nella lavorazione dell’alluminio ed esalta la passione dei due brand per lo stile, la potenza e la precisione.

La collezione include alcuni modelli di cuffie e speaker, ora realizzati in una nuova veste: l’home speaker wireless Beosound 2, le cuffie Beoplay H95, gli auricolari Beoplay EX e lo speaker portatile Beosound Explore per la prima volta sono declinati in una appassionata tonalità di rosso, inconfondibile simbolo dell’estetica del marchio Ferrari.

Bang & Olufsen Ferrari: la nuova collezione

Beosound 2 è il classico home speaker di Bang & Olufsen che garantisce un’esperienza acustica di qualità impeccabile erogata a 360 gradi, in grado di colmare qualsiasi spazio. Un design versatile con la giusta flessibilità per posizionare lo speaker a pavimento, ma anche su un tavolino o su un ripiano, con la possibilità di spostarlo facilmente da una stanza all’altra.

La funzione Active RoomSense e i sensori di prossimità integrati completano l’estetica di Beosound 2 con tecnologia intelligente e precisa che regola la qualità del suono, mentre il rivestimento del corpo conico in cui lo speaker è racchiuso è realizzato in alluminio di elevata qualità, un guscio perfetto capace di esaltare le funzionalità acustiche con un’estetica perfettamente integrata.

Come gli altri prodotti della Ferrari Collection, anche Beosound 2 è trattato con il processo di anodizzazione esclusivo di Bang & Olufsen presso la Factory 5 a Struer: si presenta quindi completamente rinnovato in una intensa e iconica sfumatura di rosso Ferrari. Il guscio in alluminio è rifinito con un trattamento di lucidatura che esalta la satura corposità del colore, mentre il classico inconfondibile logo Ferrari completa la base.

Beoplay H95: sono le cuffie di punta del catalogo Bang & Olufsen, dotate di tutte le più recenti innovazioni tecniche e con le migliori prestazioni della categoria. I driver in titanio personalizzati erogano un suono più pulito e incisivo che mai, mentre la funzione adattiva di cancellazione del rumore di fondo (Active Noise Cancellation) consente a chi le indossa di regolarle semplicemente ruotando l’anello in alluminio del padiglione auricolare.

Rifinite in pregiata e morbida pelle di agnello e caratterizzate da 38 ore di ascolto continuo, le Beoplay H95 sono costruite per sfidare il tempo. Per la Ferrari Collection le cuffie adottano l’intensa tonalità di nero jet-black Ferrari, un classico senza tempo, su cui il logo Bang & Olufsen inciso al laser e il cavallino rampante Ferrari si stagliano in elegante equilibrio.

All’interno dei padiglioni auricolari, le griglie in titanio che coprono i driver sono state anodizzate in una ricca e contrastante sfumatura di rosso, appositamente selezionata per questa collaborazione.

Beosound Explore è lo speaker portatile ideale per seguirti all’aria aperta. Con un grado di protezione IP67, ovvero con una specifica resistenza all’acqua e alla polvere, Beosound Explore è progettato per accompagnarti sempre e ovunque. Equipaggiato con Bluetooth e Fast Pairing, ti offre musica sempre a portata di clic per lunghissime avventure outdoor, fino a un massimo di 27 ore di riproduzione.

Beosound Explore si presenta ora in una nuova versione con moschettone nero e un evidente cavallino rampante Ferrari realizzato con incisione al laser. Il guscio a doppio strato dello speaker è trattato con anodizzazione in rosso e nero, una soluzione che enfatizza la griglia esterna a contrasto con l’interno più scuro.

Beoplay EX sono gli auricolari true wireless più potenti di Bang & Olufsen, dotati di funzione di cancellazione attiva del rumore per una qualità acustica impareggiabile, completati dalla loro elegante custodia di ricarica wireless che permette di godersi fino a un massimo di 20 ore di ascolto in movimento. Grazie ai sei microfoni e alla tecnologia di beamforming intelligente, i Beoplay EX possono essere utilizzati egregiamente non solo per il lavoro ma anche per godersi ogni sfumatura della propria musica.

La versione sviluppata per la Ferrari Collection presenta l’auricolare destro decorato dal logo Ferrari realizzato in nero sullo strato di alluminio che si trova sotto la superficie in vetro colorato nell’iconico rosso, reso particolarmente lucido grazie al taglio e alla lavorazione a specchio.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.