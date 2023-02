Baume & Mercier Riviera GMT: nato nel 1973, l’orologio Riviera esprime il savoir-faire della Maison nell’ambito del design e dell’accostamento dei materiali. Rivisitata di recente, questa icona lifestyle dalle linee pure ed essenziali è immediatamente riconoscibile per la lunetta dodecagonale e lo stile sporty-chic. Baume & Mercier ne afferma oggi la piena maturità con due inedite versioni GMT da 42 mm di diametro.

Con le sue forme e il suo DNA orologiero racconta l’art de vivre della Costa Azzurra. Assolutamente inimitabile, è il segnatempo dell’eleganza disinvolta. Nel 2021, Baume & Mercier ha presentato la quinta generazione del Riviera nel rispetto del savoir-faire della Maison, cogliendo i segnali del nostro tempo per rivisitarli al meglio. Quest’anno nascono due nuove versioni GMT, come un invito al viaggio, per continuare a rivelare il proprio savoir-faire nella finezza delle forme, nel desiderio di audacia e nell’attenzione al design.

Baume & Mercier Riviera GMT: caratteristiche

Lunetta dodecagonale a 12 lati munita di quattro viti, cassa in acciaio dal diametro di 42 mm e movimento automatico Swiss Made: i due nuovi orologi Riviera GMT rispettano la tradizione per scrivere il futuro. Il design originale è riconoscibile, come il desiderio di abbracciare la contemporaneità.

Ultime nate della collezione Riviera, queste due nuove declinazioni trasmettono al primo sguardo la potenza evocativa del modello originale del 1973. E ne hanno anche la forma, lo stile e la funzione.

Orologi da viaggio, consentono, grazie a una quarta lancetta, di leggere istantaneamente l’ora del secondo fuso orario. Questa quarta lancetta centrale di colore rosso fa il giro del quadrante in 24 ore e indica con precisione l’ora locale della destinazione di viaggio attraverso una scala graduata periferica più piccola che segna le ore.

I nuovi Riviera GMT sono proposti in due versioni: quadrante blu (cinturino in caucciù blu) o quadrante argentato (bracciale in acciaio) con finiture satinate soleil e motivo a onde, applicato tono su tono sul primo modello e trasparente sul secondo. Come si conviene, il vetro zaffiro antigraffio è sottoposto a un trattamento antiriflesso su entrambi i lati e la corona ottagonale vanta il logo Phi inciso in rilievo e una linea rossa.

Un gioco di rimandi tra classicismo e informalità ripreso anche nel cinturino che, grazie all’affidabile e robusto sistema di intercambiabilità “Fast Strap”, consente di passare da uno stile all’altro senza attrezzi particolari. Impeccabili dal punto di vista tecnico con un’impermeabilità di 100 metri, questi due nuovi segnatempo rappresentano la visione della Maison nell’orologeria contemporanea, soddisfacendo le aspettative dei globetrotter più esigenti.

