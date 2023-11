Bell & Ross BR 03 Copper: l’elegante quadrante color rame

Bell & Ross BR 03 Copper: la collezione BR03 sintetizza l’identità della Maison e simboleggia il suo stile. Fin dal 2006, il BR03 è stato un pilastro costante del brand. Il suo design iconico è direttamente ispirato al pannello di controllo di un aereo, che è apparso la prima volta nel 2005 con il BR 01.

Bell & Ross BR 03 Copper: caratteristiche

Nel mondo del design dei segnatempo, ingrandire o ridurre una cassa di un singolo millimetro rappresenta uno sviluppo significativo. Bell & Ross ha deciso di rivisitare l’orologio, così che potesse pianamente soddisfare le aspettative degli appassionati di oggi. Passando da 42mm a 41mm, le dimensioni più piccole della cassa cambiano risolutamente le finiture visive dell’orologio.

Lo stesso vale per le anse più sottili: 4mm rispetto ai 4.5mm precedenti, con un nuovo effetto sfaccettato. Il cambiamento si manifesta anche negli angoli arrotondati dalla cassa più smussati e le lancette più sottili. Oltre a queste trasformazioni del design, l’evoluzione del BR 03 è

enfatizzata da un cinturino in caucciù più stretto e raffinato e, soprattutto, nella scelta di un movimento automatico dalle maggiori prestazioni.

Il calibro BR-CAL.302 permette a chi lo indossa di godersi una prolungata riserva di carica di 54 ore. Questa finestra più lunga significa che l’orologio può essere inutilizzato per tutto il weekend e, due giorni dopo, chi lo indossa lo troverà ancora perfettamente funzionante e con l’indicazione dell’ora esatta.

Il nuovo orologio BR03 si inserisce in una collezione completa, che già comprende diversi modelli, tutti potenziati dall’ultimo movimento

automatico BR-CAL.302 e impermeabili fino a 100m. La nuova collezione BR03 presenta 6 design iconici, rivisitati: tre modelli con una cassa in ceramica nera e tre versioni in acciaio lucido. Completano la collezione due nuovi segnatempo: un modello in acciaio dotato di un quadrante color rame e una versione in ceramica con quadrante color khaki.

Tre dei modelli che coltivano le radici del brand e la sua estetica originale presentano una cassa nera opaca (Black Matte), una completamente nera (Phantom) e una neo-retrò (Heritage), versioni fedeli ai principi degli strumenti aeronautici.

Il BR 03 Copper presenta un seducente quadrante color rame, ottenuto attraverso la galvanizzazione e punteggiato da numeri e indici incisi in nero che creano un sottile effetto di profondità. Il quadrante è valorizzato da due lancette blu metallico che conferiscono a questa iterazione del BR 03 un tocco retrò ultra-moderno.

