Blauer campagna autunno inverno 2023: scattata a Milano da James Mollison, celebre per aver firmato gli scatti di alcune delle più famose riviste del mondo, tra cui il New York Times, The Guardian, The New Yorker e Le Monde. Il protagonista della campagna è Dylan Brosnan, classe 1997 e figlio maggiore di Pierce Brosnan, affiancato dalla giovane modella statunitense Lindsey Lenoard.

Blauer campagna autunno inverno 2023: protagonista Dylan Brosnan, il video

La campagna si concentra sullo stile e sulla personalità di Dylan Brosnan, personaggio che si differenzia dal classico stereotipo di modello, grazie anche alla sua particolare bellezza, ai lineamenti dal mood androgino, che gli regalano quel fascino speciale, con cui incarna perfettamente l’essenza di Blauer USA, libera, appassionata e determinata.

Dai piumini alla giacca in stile college con maniche in pelle, la collezione Blauer USA autunno inverno 2023 si presenta come una perfetta combinazione di funzionalità e stile ideale e moderno, adatto per chi ama distinguersi sempre anche con il proprio look.

Una campagna composta da scatti e video dal forte impatto visivo, ma allo stesso tempo delicata nella narrazione e nelle note di accompagnamento, suonate con maestria dallo stesso Dylan Brosnan. I capi della collezione autunno inverno 2023 e della capsule Academy di Blauer USA, indossati da Dylan e Lindsey, risaltano con forza grazie al gioco di luci e al taglio della fotografia.

Creatività ed esperienza sono le parole chiave di questa collezione: un incontro di must-have senza compromessi tra pezzi classici e non, presentati in diverse varianti di tessuto, dalle più classiche alle più tecniche e di tendenza.

Un’ode alla persona, autrice di sé stessa, che non rinuncia alle sue passioni e al suo stile. Blauer USA continua a rappresentare la vera essenza della moda, con capi funzionali e di alta qualità che combinano perfettamente design e comfort per uno stile contemporaneo.

