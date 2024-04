BMW Milano Design Week 2024: l’installazione Future of Joy

Si chiama “Future of Joy” l’installazione che BMW ha presentato alla Milano Design Week 2024, con protagonista la Neue Klasse, simbolo di innovazione e sostenibilità.

La Milano Design Week 2024 è stato il palcoscenico per l’anteprima mondiale di “Future of Joy”, l’installazione presentata da BMW. Protagonista dell’esplorazione del design futuro del marchio, la Neue Klasse, che simboleggia l’avanguardia della mobilità elettrica e digitale. La Neue Klasse integra infatti tecnologie all’avanguardia con un design innovativo che fonde elementi analogici e digitali, utilizza inoltre nuovi materiali biologici e adotta un linguaggio stilistico essenziale e monolitico.

L’installazione “Future of Joy” mostra così una panoramica esclusiva sulle direzioni future del design di BMW. Entrando nella House of BMW in via Monte Napoleone, si è accolti da un ingresso decorato con elementi floreali che preludono ad un’esperienza sensoriale completa, caratterizzata da suoni e profumi che evocano un futuro ottimista ed ispirato alla natura.

Al centro dell’installazione troneggia la BMW Vision Neue Klasse, esposta come epitome del nuovo linguaggio di design della casa automobilistica: elegante, pulito e senza tempo. Proseguendo all’interno di “Future of Joy”, si apre un mondo di colori caldi, con tonalità di giallo e arancione che dominano l’ambiente. Questo percorso prosegue in un viaggio nelle diverse discipline del design automobilistico: interni, esterni, colori, finiture e interfacce utente. Un’installazione di luci coordina infine i colori dei due prototipi visionari, BMW Vision Neue Klasse e BMW Vision Neue Klasse X, mentre un soffitto in argento opaco amplia visivamente lo spazio, simboleggiando l’armonia tra uomo e tecnologia.

“Future of Joy” by BMW

Fino al 21 aprile 2024

10:00 – 19:00

House Of BMW

Via Monte Napoleone 12

Fonte BMW

Copyright Image: Sinergon LTD