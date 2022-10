Bomboogie uomo autunno 2022: i nuovi piumini smanicati

Bomboogie uomo autunno 2022: l’inizio dell’autunno porta con sé giornate in cui il clima si alterna tra caldo e freddo, così spesso la scelta del capospalla più adatto diventa una vera e propria sfida.

I piumini smanicati sono nati proprio per far fronte a questo periodo dell’anno, quelli di Bomboogie uniscono all’esigenza di coprirsi ma non troppo, l’inconfondibile qualità che da sempre caratterizza il marchio leader dell’outerwear. Grazie ai piumini smanicati Bomboogie non sarà più un problema combattere il clima rigido dei momenti più freddi della giornata, senza appesantirsi nelle ore più calde.

Con o senza cappuccio, sono caldi e soffici al tatto, pensati con taglio di tendenza e stile minimal. Realizzati in nylon idrorepellente e antivento si adattano ad ogni momento della giornata mantenendo la massima resa ad ogni cambiamento di clima, a seconda del modello presentano imbottitura sintetica riciclata o in vera piuma, così da andare incontro alle scelte di ogni tipologia di cliente.

Bomboogie incarna l’attitudine di chi è disposto a mettersi in gioco e reinventarsi sfidando i cambiamenti sociali. Il look interpreta chi ha energia, determinazione, forza. L’anima e il carattere del marchio nascono da un’attitudine militare fatta di visione, autonomia, riconoscimento dell’essenzialità, facilità di adattamento, sicurezza in ogni ambiente. I riferimenti army del marchio sono inseriti nel moderno habitat urbano. Così vengono concepiti capi funzionali nell’uso e nei tessuti. Capi adattabili a diverse situazioni senza perdere la propria essenza.

