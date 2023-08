Breitling Endurance Pro Ironman 2023: due nuovi orologi in edizione limitata

Breitling Endurance Pro Ironman 2023: arrivano le due nuove versioni (di cui una in titanio a elevate prestazioni) del leggerissimo orologio sportivo, in edizione limitata e a marchio Ironman, che celebrano gli eventi del Campionato mondiale Ironman 2023 e del Campionato mondiale di Triathlon Ironman 70.3. Limitate a 250 esemplari ciascuna, sono disponibili esclusivamente online su Breitling.com, in selezionate boutique e rivenditori Breitling, nonché nel merchandise store ufficiale Ironman nelle località di gara.

I due nuovi modelli in edizione limitata dell’Endurance Pro Ironman, ciascuno con la combinazione cromatica tipica della rispettiva

gara, con cinturino in caucciù brandizzato e il logo della competizione a ore sei. Il primo è l’Endurance Pro Ironman 70.3 World Championship nei toni del turchese, rappresenta la gara di Lahti, in Finlandia, dal 26 al 27 agosto 2023.

E poi c’è l’edizione speciale Endurance Pro Ironman World Championship nella tonalità blu. Il modello rappresenta la gara maschile del 10 settembre 2023 a Nizza, in Francia, e quella femminile del 14 ottobre 2023 a Kailua-Kona, alle Hawaii. Si tratta del modello premium Endurance Pro di Breitling realizzato in titanio ad elevate prestazioni.

Due orologi Ironman fanno già parte della collezione principale di Breitling: l’Endurance Pro Ironman rosso e l’Endurance Pro Ironman Finisher nero e oro. Il leggerissimo Endurance Pro è stato sviluppato per l’élite dei triatleti, ma funziona altrettanto bene al polso come cronografo sportivo ed elegante da indossare tutti i giorni.

È realizzato in Breitlight, un materiale quasi sei volte più leggero dell’acciaio inossidabile. È anche termicamente stabile (risultando più caldo al tatto del metallo), nonché resistente ai graffi, amagnetico e ipoallergenico. Con il suo cinturino in caucciù e l’impermeabilità a 100 m, l’Endurance Pro fa un ottimo lavoro tanto in acqua quanto sulla terraferma.

Ciascun modello è animato dal Calibro Breitling 82, un movimento SuperQuartz certificato COSC che fornisce una straordinaria precisione. Queste caratteristiche, combinate a una facile leggibilità, la funzione cronografo cronometrico e la bussola solare, offrono una maggiore motivazione nel raggiungimento del traguardo.

