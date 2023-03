Brett Johnson sneakers Jerry: l’amore assoluto per l’eccellenza Made in Italy e l’attenzione meticolosa per la qualità che contraddistinguono l’universo Brett Johnson trovano una ulteriore raffinata espressione nelle nuove sneakers iconiche di stagione.

Le sneakers Jerry sono interamente realizzate in pregiato cashmere suede, incluse le suole, rimarcando la dimensione luxury di questo modello, e sono state progettate per offrire massima confortevolezza ed eleganza. Un nuovo manifesto casual chic da indossare con uguale disinvoltura con i jeans, i chino o i pantaloni sartoriali. Raffinata la palette colori: sabbia, avorio, porpora, fango, verde petrolio.

Le sneakers si abbinano perfettamente ai capi della collezione primavera estate 2023 realizzati in tessuti super leggeri come lino e misto lino, seta, jersey, cashmere suede. Ogni capo acquista un aspetto fresco e arioso, dal capospalla alla maglieria, dagli abiti agli outfit sportivi. Ovunque, il designer gioca con texture diverse e giustappone molteplici materiali, confermando l’attenzione incessante alla ricerca di effetti materici e di prodotti inediti.

Il doppio tessuto ultraleggero Solaro, rifinito con cera d’api per mantenere la pelle idratata, viene incorporato in capi di jersey misto, capi outerwear con inserti in maglia e anche in bermuda elasticizzati. Un nuovo denim è intessuto con un misto di lino e cotone. L’attitudine casual e rilassata incontra una dimensione luxury alta, il tailoring più sofisticato si intreccia in modo fluido con la quotidianità.

