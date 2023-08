Date sneaker SN 23: un’esplosione di energia racchiusa in una nuova scarpa il cui lifestyle è ispirato al mondo del running ma letto in chiave fashion. Si chiama SN’ 23 ed è la nuova sneaker firmata D.A.T.E. in cui il comfort e la cura dei dettagli si riflettono in un’estetica caratterizzata dalla leggerezza e in una costruzione perfetta, garanzia di prestazioni ottimali.

Un concentrato di stile e performance che ha inizio dalla suola, il cui battistrada in gomma garantisce aderenza su ogni superficie, e dal Phylon, da cui si ricava l’altezza della stessa suola, che offre perfetta ammortizzazione e un design contemporaneo.

Sono le caratteristiche tecniche a fare la differenza in una scarpa che supporta il piede, permettendo una distribuzione uniforme del peso grazie alla presenza di una soletta interna rialzata, dalla forma sagomata che accompagna il movimento e offre stabilità durante l’utilizzo.

Il focus, poi, è tutto sull’estetica che, in pieno stile D.A.T.E., possiede il gusto di rileggere l’identità new classic con un irresistibile tocco contemporaneo e attento alla tendenza, come si evince dalla tomaia, realizzata in un mix di pelle e tessuto tecnico, dove gli inserti in TPU e le cuciture a vista danno vita a un design accattivante. La SN’23 ha lacci in cotone e passalacci in tessuto che, sono garanzia di una calzata precisa e sempre adattabile.

