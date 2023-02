Diadora Utility Shark Stable Impact System è la nuova scarpa da lavoro progettata per garantire massima stabilità in ogni situazione. L’ultima nata in casa Diadora Utility è una calzatura altamente innovativa, progettata per garantire il controllo totale di ogni impatto grazie allo Stable Impact System, la speciale tecnologia di cushioning che riduce le sollecitazioni avvertite dal corpo al contatto con la superficie, mantenendo al contempo un ritorno di energia bilanciato.

Diadora Utility Shark Stable Impact System: caratteristiche

Questa linea di calzature prende ispirazione dalla caratteristica fisica dello squalo che riesce a fare salti spettacolari attutendo sempre la caduta, con un bilanciamento perfetto. Con Diadora Utility l’innovazione è sempre al centro. Le particolari geometrie nel design della suola a blocchi indipendenti, infatti, permettono alla scarpa di adattarsi al terreno e alle caratteristiche di chi la indossa, offrendo così costante ammortizzazione e stabilità con ogni forza e peso coinvolti.

Inoltre, l’apertura centrale nella zona del tacco e la presenza di fori laterali consentono alla suola di deformarsi sia longitudinalmente che trasversalmente, in modo indipendente ed uniforme in ogni parte della calzatura. Il design d’ispirazione running della nuova scarpa da lavoro, rende questa collezione Diadora Utility riconoscibile e inconfondibile.

La calzatura è composta da tomaia in poliestere traspirante, con stampa camouflage digitale ed è rivestita internamente da fodera Air Mesh, con puntale in alluminio e inserto anti-perforazione in tessuto. Disponibile nelle versioni S1P e S3, mid e low, in più varietà di colori.

—–

