Doucal’s primavera estate 2023: non solo una calzatura, ma il riflesso di un movimento culturale di generazione. Siamo nella California di fine anni ’70, quando il fotografo statunitense Hugh Holland presenta il suo album Locals Only: California Skateboarding 1975- 1978. Holland non era uno skater ma i suoi scatti raccontavano e catturavano perfettamente gli anni d’oro della skate culture.

Locals Only narrava la nascita di una sottocultura nata in un periodo di siccità per la California, quando le piscine vuote ed i canali asciutti diventarono luoghi perfetti per i giovani che volevano surfare l’asfalto con degli skate che altro non erano che pezzi di legno a rotelle, tutti artigianali ed unici tra loro nei colori e nelle forme. Da qui Doucal’s inizia a prendere ispirazione per il debutto della nuova calzatura per la prossima primavera estate 2023.

La skate culture si sviluppò da sé, e in qualche modo lo skate rispondeva ad una esigenza primaria di non omologarsi, di non uniformarsi al Sistema, ed esprimeva un bisogno di amicizia, di fratellanza, di solidarietà tipico della giovinezza. Una sottocultura che incarnava perfettamente il concetto di libertà di espressione e unicità nato dal movimento seventies.

Così l’ispirazione all’indipendenza e alla freschezza si fa sempre più strada nella mente Doucal’s che arriva a consacrare la nuova sneaker genderless Hugh, evocativa dei colori, della libertà di movimento e di leggerezza della skate culture.

Una calzatura che esprime l’abbinamento dei codici classici del fascino Made in Italy all’innovazione dei tempi moderni, dotata di una suola in gomma ultralight e dalla tomaia in camoscio super soft e totalmente sfoderata, che si presenta in diverse tonalità che spaziano dal blu oceano californiano al taupe, dal nocciola fino ad arrivare ai colori più vivaci che abbracciano la stagione estiva, come il mandarino, il giallo e il verde brillante.

Hugh è una scelta autentica, in ogni tempo, che vuole accompagnarci nei diversi momenti della giornata così come idealmente nei movimenti atletici, liberi e fantasiosi dello skater.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.