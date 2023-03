Ecoalf by Jon Kortajarena: la capsule genderless e sostenibile

Ecoalf e il modello di fama internazionale Jon Kortajarena hanno creato Ecoalf by Jon Kortajarena, una collezione genderless e circolare fatta con i migliori materiali circolari e a basso impatto ambientale. Lo scopo di questa collaborazione è quello di cercare di cambiare il modo in cui consumiamo e vestiamo riducendo l’impatto ambientale attraverso capi dal look più audace, genderless e di impatto.

La capsule Ecoalf by Jon Kortajarena è un mix perfetto fra la forza della natura, la bellezza dell’isola di Lanzarote e la connessione con la moda sostenibile: prendersi cura del pianeta è il focus di questa collezione. Una collezione per tutti che si basa sui principi della circolarità: eco-design, mono materiale e materiali sostenibili, tutti i pezzi della collezione possono essere riciclati e quindi avere una seconda vita.

Ogni pezzo ha il nome delle spiagge o dei luoghi nascosti che Jon ama di più sull’isola di Lanzarote: Tenesera, Caleta, Teguise, Calero, Santa, Jabillo, Quemada, Risco, Grande, Famara e Sua.

Creata con 100% poliestere riciclato, la t-shirt Teguise è stata creata con 21 bottiglie di plastica riciclata, lo short Caleta con 35. La canotta Grande e la t-shirt Tenesera con il claim Change Climate Change sono state create con un innovativo cotone Ecoalf riciclato che risparmia circa 115,000 litri di acqua per capo.

La fibra Tencell Lyoncell proviene dal legno ed è prodotta tramite un processo responsabile a livello ambientale che la rende completamente compostabile e biodegradabile. Inoltre è fresca, si asciuga velocemente ed è stata utilizzata per creare la t-shirt a manica lunga Risco. I pantaloni tecnici Famara sono in nylon 100% riciclato, il materiale sintetico che rilascia meno filamenti e microfibre in assoluto.

Oltre ai capi di abbigliamento sono state create le Jon high top sneakers fatte con le foglie di ananas, stringhe 100% riciclate e una suola di gomma riciclata al 30%. Il bucket hat Sua è creato con gli scarti della produzione di mais e poliestere riciclato.

Tutti i materiali utilizzati hanno un basso impatto ambientale e sono fatti per durare nel tempo così da poterli indossare per più stagioni. Uno stile sportivo che tiene conto del nostro pianeta. Pezzi che durano, pezzi iconici e di alta qualità per creare una forte connessione con quello che indossiamo tutti i giorni, senza perdere stile e al tempo stesso proteggere il nostro pianeta.



