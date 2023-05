Tommy Hilfiger insieme al Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, che il brand newyorkese di streetwear Awake NY presentano la nuova collezione e campagna Tommy Hilfiger x Mercedes-AMG F1 x Awake NY. Lanciata, prima del Gran Premio di Miami, la collezione combina la sensibilità street-style del fondatore di Awake NY, Angelo Baque, con l’estetica preppy tipica di Tommy Hilfiger, dando vita ad una collezione unica di icone lifestyle ispirate agli sport motoristici.

Tommy Hilfiger x Mercedes-AMG F1 x Awake NY: la campagna, il video

Angelo Baque, grande ammiratore di Lewis Hamilton e fan della Formula 1, ha potuto condividere i suoi valori creativi e la sua etica con la comunità, la cultura e la città di Miami, per celebrare il weekend del Gran Premio. La collezione presenta una nuova visione della Formula 1, in cui le prospettive si scontrano, l’ispirazione si accende e tutti sono invitati a prendere parte al viaggio.

La mia visita all’archivio Tommy ha risvegliato la nostalgia della mia giovinezza e ha ispirato gran parte del mio approccio a questa collezione, ha dichiarato Angelo Baque. Il mio desiderio era di interpretare autenticamente lo streetwear e lo stile Americano. Non avrei mai pensato che questo ragazzo ecuadoriano del Queens avrebbe disegnato capi indossati con orgoglio da Lewis Hamilton, George Russell e Mercedes-AMG F1. Vedere Tommy, Lewis e me lavorare insieme a questo progetto è importante per far capire alle versioni più giovani di noi stessi che essere rappresentati conta.

La campagna segue le storie della grinta, della determinazione e dello spirito che hanno ispirato il sette volte campione e leggenda della F1 Lewis Hamilton, il vincitore del Gran Premio George Russell e Angelo Baque di Awake NY, nonché Mr. Tommy Hilfiger, nei loro viaggi individuali, e presenta il pilota di riserva della Mercedes-AMG Petronas F1, Mick Schumacher. La campagna è stata fotografata da Adrienne Raquel e i contenuti video sono stati realizzati da Anthony Prince Leslie.

La collezione Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY, composta da sette look gender-inclusive, reinventa i capi d’abbigliamento d’archivio ispirandosi alle corse e all’estetica street di New York. L’essenza dell’America viene portata in Formula 1 in una classica maglia da baseball, mentre una T-shirt dedicata al Gran Premio di Miami è disponibile nelle opzioni rosa diva, blu elettrico e nero.

I loghi Tommy, Awake NY e Mercedes-AMG Petronas F1 Team compaiono su maglie a maniche lunghe, polo, maglie da baseball e rugby shirt. Le T-shirt e le maglie da baseball riportano i numeri di gara dei piloti, con il 44 di Lewis Hamilton e il 63 di George Russell, mentre uno speciale tributo di Awake NY fa riferimento all’85, anno di lancio di Tommy Hilfiger. Le varianti di colore includono il rosso, il bianco e il blu tipici di Tommy, mentre i capi della Mercedes-AMG F1 presentano la palette di colori della squadra: bianco e nero, con l’aggiunta del verde volt.

Le immagini della collezione e della campagna

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.