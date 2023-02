Diadora Utility x Ducati 2023: la nuova capsule collection in edizione limitata

Diadora Utility x Ducati 2023: dopo il successo della scorsa stagione, la partnership tra Diadora Utility e Ducati si consolida. Il brand veneto ha creato una capsule esclusiva dedicata alla squadra campione del mondo della MotoGP, volta a garantire eccellenza tecnologica, massima sicurezza e prestazioni elevate.

L’azienda, da 25 anni leader nel mondo dell’antinfortunistica, ha lanciato la collezione Diadora Utility x Ducati 2023 per rispondere al meglio alle esigenze dei lavoratori con un outfit tecnico, personalizzato Ducati Corse, altamente performante e dallo stile deciso.

La capsule, ad edizione limitata, si compone di un’ampia scelta di capi da lavoro:

Jacket Softshell a tre strati, idrorepellente ed altamente traspirante. Il capo è dotato di un cappuccio removibile a tripla regolazione e manica ergonomica con fondo regolabile con velcro.

a tre strati, idrorepellente ed altamente traspirante. Il capo è dotato di un cappuccio removibile a tripla regolazione e manica ergonomica con fondo regolabile con velcro. Vest Softshell in tessuto idrorepellente elasticizzato, è indicato per tutte le stagioni. Un capo altamente traspirante con dettagli reflex e la parte posteriore più lunga per un fit perfetto.

in tessuto idrorepellente elasticizzato, è indicato per tutte le stagioni. Un capo altamente traspirante con dettagli reflex e la parte posteriore più lunga per un fit perfetto. Pant Performance un importante tassello della collezione, in tessuto idrorepellente elasticizzato con dettagli reflex. Fornito di porta metro e porta martello e dotato di inserti antiabrasione sulle ginocchia al fine di garantire la massima resistenza del capo.

un importante tassello della collezione, in tessuto idrorepellente elasticizzato con dettagli reflex. Fornito di porta metro e porta martello e dotato di inserti antiabrasione sulle ginocchia al fine di garantire la massima resistenza del capo. Bermuda in tessuto elasticizzato con trattamento wicking per una rapida asciugatura che garantisce il massimo della performance, anche nella stagione calda.

in tessuto elasticizzato con trattamento wicking per una rapida asciugatura che garantisce il massimo della performance, anche nella stagione calda. Sweatshirt garzata internamente, arricchita da una zip frontale con dettaglio personalizzato Ducati Corse.

garzata internamente, arricchita da una zip frontale con dettaglio personalizzato Ducati Corse. T-shirt Plus in materiale tecnico per fast drying dal design innovativo, disponibile in due varianti colore: rosso e nero e la T-shirt graficata monocolore con logo Ducati Corse, 100% cotone.

Gli inserti di colore rosso Ducati e le patch col logo della casa motociclistica testimoniano l’attenzione per i dettagli e sottolineano ancora di più il legame tra le due realtà italiane. Nella MotoGP, come nel mondo del lavoro reattività, precisione e velocità sono fondamentali per ottenere le migliori performance e raggiungere il top dei risultati.

Principi che Diadora Utility esprime appieno nella nuova collezione che si compone di prodotti esclusivi, dallo stile inconfondibile, che garantiscono al lavoratore altissima qualità e comfort senza eguali, in qualsiasi ambiente e situazione.

