Regali di Natale uomo 2022: la speciale capsule collection di MSC

Regali di Natale uomo 2022: MCS propone una speciale capsule collection dedicata ai grandi classici della maglieria invernale. La special selection del brand include un classico intramontabile del mondo MCS, il cardigan con maxi bottoni in morbidissima lana e dalle fantasie classiche, disponibili nei toni caldi della terra o del blu notte.

Altro capo must have, il maglione zippato con stampa Fair Isle, la famosissima fantasia nata appunto nella piccolissima isola Fair situata a nord est della Scozia e divenuta celebre nel 1921 quando l’allora principe del Galles Edoardo VIII, futuro Re d’Inghilterra e padre della Regina Elisabetta, indossò in pubblico un maglione sportivo con questo motivo.

I capi, realizzati sulla base dei disegni dell’archivio storico con lana di altissima qualità, sono i compagni di viaggio ideali per le vacanze di fine anno, perfetti per after ski e relax nei luoghi di villeggiatura.

Regali di Natale uomo 2022: le immagini della capsule di MSC

