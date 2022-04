Per offrire il meglio su strada e su terreni sterrati, CFMOTO propone la 800MT in due versioni.

Eccezionalmente versatile, la nuova CFMOTO 800MT è perfetta per un breve giro domenicale con gli amici, ma è sempre pronta ad affrontare un lungo viaggio ed è a suo agio anche su strade sterrate. Nulla è stato trascurato, la 800MT è stata progettata con attenzione, ha un aspetto grintoso e può contare su una meccanica efficiente e affidabile, basata sul motore KTM da 799 cc con 67 kW (91,1 CV) di potenza a 9.000 giri e una coppia di 75 Nm a 7.500 giri, che assicura ottime prestazioni e bassi consumi.

Ottimamente equipaggiata, la 800MT offre di serie due modalità di guida (Rain e Sport),l’acceleratore elettronico ride by wire by BOSCH e il cruise control. Di serie anche il cornering ABS con piattaforma inerziale per viaggiare sempre in sicurezza. La frizione anti saltellamento rende più dolci le cambiate e permette di sfruttare con facilità il cambio a sei rapporti.

Il display TFT IPS multifunzione a colori da 7 pollici, ben visibile, mostra informazioni complete e permette il collegamento allo smartphone; il sistema di illuminazione intelligente a led con accensione automatica dei fari in base alle condizioni di luce aggiunge sicurezza a un pacchetto base già decisamente completo, che può contare su una ampia integrazione nella versione Touring.

CFMOTO 800MT: due versioni

La stradale Sport e la Touring più adatta all’avventura e al fuoristrada. Le differenze maggiori si concentrano nei cerchi e negli pneumatici. Le dimensioni sono le stesse: 110/80 R19 all’anteriore e 150/70 R17 al posteriore, ma la 800MT Sport è equipaggiata con cerchi in lega di alluminio e pneumatici tubeless Maxxis Adventure MA1, capaci di garantire un’eccellente resistenza all’abrasione e aderenza su strade asfaltate.

La versione Touring monta, invece, cerchi a raggi incrociati, più leggeri e facili da riparare in caso di emergenza e capaci di far fronte alle condizioni più dure e offre un pacchetto più completo, con Quick shifter bidirezionale, monitoraggio della pressione degli pneumatici e ammortizzatore di sterzo. A sottolineare il carattere off-road ci sono inoltre paramani, manopole e sella pilota riscaldate, protezione antiurto e cavalletto centrale. Differenti anche le colorazioni, la Touring sarà disponibile nella livrea Midnight Blue, mentre la versione Sport della 800MT sarà in vendita nel colore Nebula Black.

CFMOTO 800MT: design

La 800MT sfoggia un look aggressivo, accentuato dal becco anteriore e dalla gobba pronunciata sul serbatoio. Le barre di protezione oltre ad aumentare l’aspetto avventuroso, hanno anche funzione protettiva e aumentano la sicurezza. Gli ampi convogliatori d’aria del radiatore sottolineano l’aspetto dinamico, mentre le fiancate snelle e filanti alleggeriscono il design della moto.

Il sottilissimo gruppo ottico rende più aggressivo l’anteriore mentre l’ampio parabrezza regolabile manualmente fornisce un’ottima protezione al pilota e, infine, chi ama i lunghi viaggi apprezzerà senz’altro le strutture per l’aggancio delle borse laterali e del top case di serie.

CFMOTO 800MT: motore

CFMOTO 800MT monta un moderno motore bicilindrico in linea KTM da 799 cc con 67 kW (91,1 CV) di potenza a 9.000 giri e una coppia di 75 Nm a 7.500 giri. La curva di coppia favorevole e la potenza erogata permettono ottime performance e bassi consumi, caratteristiche che, abbinate al serbatoio da 19 litri, assicurano lunghe percorrenze tra un pieno e l’altro.

Compattezza del motore e peso contenuto contribuiscono ad abbassare il centro di gravità e a rendere la CFMOTO 800MT più maneggevole; grazie alla frizione anti saltellamento le cambiate sono più dolci, mentre le due modalità di guida permettono una maggiore sicurezza di guida: la mappa Rain ha una risposta più delicata dell’acceleratore per ridurre lo slittamento degli pneumatici in condizioni di bagnato, mentre la modalità Sport è adatta a strada asciutta.

La risposta dell’acceleratore è rapida, la potenza del motore non è limitata e l’esperienza di guida è più emozionante; l’acceleratore ride-by-wire con sistema elettronico Bosch controlla accuratamente l’apertura e la chiusura del corpo farfallato, ottimizzando la combustione e riducendo così il consumo di carburante.

Per il serbatoio carburante viene dichiarata una capacità di 19 litri ed fissato elasticamente al telaio in quattro punti e va rimosso per la

vorare sul motore. Relativamente alle sospensioni, la 800MT garantisce in termini di escursione 165 mm all’anteriore e 160 mm al posteriore, le sospensioni sono completamente regolabili. La forcella è una Kayaba upside down con steli di 43 mm di diametro, regolabile nel precarico e nell’idraulica sia in compressione che in estensione, e garantisce alla ruota 165 mm di escursione.

Il mono ammortizzatore è un KYB regolabile nel precarico attraverso un registro a pomello e nella velocità di estensione. La 800MT ha 190 mm di luce a terra e un’altezza della sella dichiarata di 825 mm. Nella versione touring è montato un ammortizzatore di sterzo. Il peso dichiarato è di 218 kg a secco. L’impianto frenante, è prodotto dall’azienda spagnola (di proprietà di Brembo) J.Juan.

Il sistema Cornering ABS utilizza una piattaforma inerziale, un sensore che rileva l’angolo di inclinazione della moto attorno a tutti

gli assi, in modo da rilevare quanto affonda sull’anteriore (beccheggio) quanto sta sbandando (imbardata) e soprattutto quanto sta piegando (rollio). In questo modo la centralina ABS può stimare quale è la massima azione decelerante che ogni singolo pneumatico può sopportare prima di incorrere in fenomeni di bloccaggio.

CFMOTO 800MT: strumentazione

Dotazione da prima della classe per la CFMOTO 800MT, la strumentazione utilizza un display TFT IPS multifunzione a colori da 7 pollici. L’angolo di visualizzazione di 180° e la regolazione della luminosità permettono un’ottima visibilità in ogni condizione di luce. Complete le

informazioni per chi è in sella, tra cui consumo istantaneo e medio di carburante, velocità media, temperatura del liquido di raffreddamento.

Il quadro strumenti supporta anche la connettività Bluetooth verso lo smartphone per mostrar e le mappe di navigazione (mediante l’apposita app CFMOTO). Completa la dotazione il sistema di illuminazione intelligente led con accensione automatica dei fari in base alle condizioni di illuminazione, a cui si affiancano di serie ai due fari fendinebbia a led. A rendere più comoda la guida troviamo il ritorno

automatico degli indicatori di direzione e la funzione di illuminazione ausiliaria in curva.

CFMOTO 800MT: prezzi

CFMOTO 800MT è già disponibile presso i concessionari nella versione Sport al prezzo di listino di € 9,990 f.c. nel colore Nebula Black e nella versione Touring al prezzo di listino di € 10,990 f.c. nella colorazione Midnight Blue. In aggiunta come accessori è disponibile anche il set valigie completo comprensivo delle due borse laterali e quella posteriore a € 1090.

