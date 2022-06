Husky primavera estate 2023: il nuovo total look e il lancio delle sneakers

La nuova collezione Husky primavera estate 2023 è stata presentata a Pitti Uomo ed accanto al core business dei capispalla, svela una proposta di abbigliamento composta da felpe realizzate con lavaggi esclusivi, polo, t-shirt e pantaloni. A integrare le novità c’è anche il lancio della linea di calzature e di borse.

Lo stile di Husky per la stagione primavera estate 2023 sceglie così un linguaggio trasversale che passa per stili diversi. Da quelli più sofisticati e di ricerca a quelli più semplici e lineari, che giocano su volumi, lunghezze e tecniche innovative senza dimenticare il DNA storico identificativo del brand, il trapuntato.

I colori sono forti, vivaci e sorprendenti, un omaggio alla stagione estiva; affiancati ai colori più naturali, iconici del brand come il verde Husky, il blu, il rosso ed il giallo.

Restando fedeli all’heritage del marchio, ma abbracciando una nuova contemporaneità, questo stile si riflette nelle prime sneakers del brand, che completano il look prendendo ispirazione dal mondo del tennis con un touch rétro. Nei modelli, resi unici dal logo, il bianco si unisce a dettagli nelle nuance eleganti del blu, ocra e terra, per un modern way firmato Husky.

Un lifestyle dove diventano indispensabili le caratteristiche di funzionalità delle collezioni, risultato dell’unione tra l’universo sportivo e quello del loungewear. Una combinazione vincente di vestibilità morbida, estetica di tendenza e caratteristiche iconiche che fino ad oggi hanno reso distintivo il brand, come la storica trapuntatura a rombi, gli interni in tartan e i dettagli in velluto.

