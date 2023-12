Eleveit Stratos WP 2024 non solo per i mototuristi più esigenti

Eleveit Stratos WP 2024 è la scarpa tecnica da moto ideale sia per i mototuristi più esigenti sia per l’uso quotidiano. Stratos WP rappresenta un’eccellenza del design italiano, che unisce stile, innovazione e tecnologia all’avanguardia. La ricerca dei migliori materiali si riflette nella scelta di soluzioni innovative e tessuti tecnici avanzati, che offrono il massimo comfort e sicurezza.

La Stratos WP è progettata per i motociclisti che percorrono lunghe distanze e necessitano di una calzatura comoda, affidabile e adatta a tutte le condizioni climatiche.

Realizzata con materiali idrorepellenti e resistenti, come la membrana E-Dry e Ripstop, la Stratos WP garantisce protezione e resistenza. I film in gomma inseriti in aree chiave della scarpa aumentano la durabilità, proteggendo le parti più esposte.

In termini di sicurezza, la Stratos WP è dotata delle migliori protezioni in punti strategici come il tallone, il puntale e il malleolo. Inoltre, la tecnologia innovativa applicata al battistrada assicura comfort, sicurezza e durata.

La nuova suola Extreme Light di Eleveit è composta da battistrada in gomma per una massima aderenza e intersuola in Eva, che garantiscono leggerezza e assorbimento degli urti.

La nuova versione del modello, con inserti rossi e suola colorata, arricchirà presto la gamma Stratos WP, rendendola ancora più accattivante per gli appassionati del settore.

