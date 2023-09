F1 GP Monza 2023 Tag Heuer Milano: il pilota di Formula 1 del team Red Bull Racing Max Verstappen e il Team Manager Christian Horner hanno partecipato insieme ad un parterre di ospiti all’evento di inaugurazione della nuova boutique milanese del brand alla vigilia del Gran Premio di Formula 1 di Monza, alla presenza del Ceo di Tag Heuer Frédéric Arnault.

TAG Heuer ha aperto ufficialmente le porte della sua nuova boutique in via Monte Napoleone 25, che si svela attraverso due vetrine preziosamente allestite con le ultime edizioni delle serie più amate del brand, corredate dai visual delle ultime campagne, che invitano ad immergersi in un’atmosfera di avanguardia ed esclusività.

Il prestigioso spazio si sviluppa su due piani: il piano terra di 40 metri quadri che include un elegante desk e un salottino riservato, il piano inferiore di 30 metri quadri ospita elementi di décor che narrano capitoli di storia dell’universo Tag Heuer.

La boutique è allestita secondo il più innovativo concept di design sviluppato internamente all’azienda dal team di architetti e interior designer di Tag Heuer. Presso la nuova boutique di via Monte Napoleone si potranno trovare le referenze più ricercate ed esclusive tra cui il nuovo Tag Heuer Carrera Skipper, riedizione a trent’anni dal primo lancio della serie dedicata agli appassionati di

vela.

Anche la serie Tag Heuer Monaco, uno dei modelli più amati, sarà disponibile nelle edizioni limitate più introvabili, a fianco della core collection. Completano l’offerta le referenze della serie Connected Watch e Aquaracer.

