Tag Heuer Skipper 2023: torna l’iconico orologio amato dai velisti

Tag Heuer Skipper 2023 torna in una versione tutta nuova. E’ l’orologio icona della vela, che sancisce il ritorno di Tag Heuer in questo settore. Interpretato in diverse versioni dal 1968, lo Skipper era tra gli orologi da vela più amati al polso di tanti velisti e appassionati di mare. Oggi, a 40 anni dall’ultima edizione del 1983, lo Skipper fa il suo ritorno nel catalogo Tag Heuer. Dopo le ultime versioni su base Autavia, lo Skipper torna alle origini su base Carrera.

Tag Heuer Skipper 2023: caratteristiche

Prestazioni e stile si incontrano sull’indicatore del conto alla rovescia da regata tricolore, che presenta una vivace sezione arancione per avvertire l’equipaggio dei minuti rimanenti prima della partenza, una verde per le manovre e una foglia di tè chiaro, omaggio al ponte dell’Intrepid.

Con il distintivo design “Glass Box” recentemente presentato sul Tag Heuer Carrera, il nuovo Tag Heuer Skipper presenta un réhaut in vetro curvo sul profilo per una lettura facilitata del quadrante anche durante la navigazione più impegnativa.

A contrasto con la sfumatura blu Carrera del quadrante, i toni foglia di tè più chiari dei due contatori a ore 3 e 9 richiamano i colori del ponte dell’Intrepid, imbarcazione partecipante all’America’s Cup che ha ispirato l’originale orologio Skipper nel 1968. L’unione perfetta di stile e funzionalità.

Progettato per prestazioni elevate come tutti gli orologi sportivi Tag Heuer, Tag Heuer Carrera edizione Skipper integra il movimento Calibre TH20-06 con ricarica bidirezionale e riserva di carica di 80 ore. Pronti per solcare i sette mari?

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.