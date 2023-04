Ferragamo F-80 Skeleton, tra le collezioni best seller di orologi Ferragamo, svela un nuovo look esclusivo in linea con la visione di sostenibilità del brand e con l’impegno nella ricerca e nell’utilizzo di materiali innovativi a basso impatto ambientale.

A pochi mesi dal lancio degli F-80 Skeleton with sustainable Strap, presentati in occasione del World Ocean Month 2022, Ferragamo propone un’ulteriore rivisitazione del modello unisex realizzato con due materiali responsabili rispettivamente modellati sui componenti principali del segnatempo.

La cassa di 41 mm è realizzata in materiale composto al 60% da polvere di ceramica proveniente da minerali naturali e al 40% da nylon con 63% di contenuto bio-based proveniente da fonti rinnovabili. Cinturino realizzato utilizzando TPU con il 39% di contenuto bio-based.

L’interpretazione monocromatica dei due modelli richiama gli elementi della natura includendo la tonalità Amaretto, ispirata ai colori della terra, e il Blu Navy, evocativo delle profondità degli oceani. Le due viti a ore 6 e 1 – segno distintivo di tutti gli F-80 – sono in IP Rose Gold.

Il movimento automatico Landeron 24 Automatic Skeleton a tre sfere – ulteriore aspetto di un approccio sostenibile volto a limitare il consumo di fonti energetiche – è visibile attraverso la trasparenza del fondello e del quadrante scheletrato con finitura sunray, mentre le lancette e gli indici luminescenti aggiungono un tocco di luce alle colorazioni piene.

Gli orologi automatici F-80 Skeleton sono disponibili nelle boutique Ferragamo, online e presso una selezione di rivenditori autorizzati.

